Внучката на Джо Байдън чака първа рожба (снимки)
Сподели го в социалните мрежи малко след като гласува на изборите в САЩ
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Сподели го в социалните мрежи малко след като гласува на изборите в САЩ
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Писателят на пътуване във Франция
Вaжнo е кaндидaтитe дa рaзгърнaт пoзициитe cи и дa пoкaжaт възмoжнocтитe cи, каза президентът
Кандидат-депутатът на ИТН отбеляза, че неговата партия е срещнала доста голяма диалогичност с БСП
За следващия сезон трябва да се помисли за инфраструктурата и паркоместата, каза министърът на туризма
449 души в интензивни отделения, а капацитетът ни е за малко над 700, каза проф. Кунчев
Имаме още 20 спокойни дни, каза професорът и призова хората да се ваксинират
Ако мерките не се вземат скоро, неминуемо ще се стигне до затварянето на държавата, смята Петър Велков
Сърбия е в тревожно очакване на нови наводнения заради продължаващите дъждове, съобщава агенция ТАНЮГ, цитирани от "Фокус". Според метеоролозите обем...