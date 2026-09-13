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Сърбия чака нови наводнения

Сърбия чака нови наводнения

Сърбия е в тревожно очакване на нови наводнения заради продължаващите дъждове, съобщава агенция ТАНЮГ, цитирани от "Фокус". Според метеоролозите обем...

10 март | 15:23
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