Спорт

Паро Никодимов с огромно послание за ЦСКА и "Армията"

Малко повече от 48 часа преди официалното завръщане

Паро Никодимов с огромно послание за ЦСКА и "Армията"
29 окт 26 | 17:19
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Влади Кирилов

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов отправи емоционално послание към привържениците малко повече от 48 часа преди официалното завръщане на "червените" на стадион "Българска армия".

Паро пожела на клуба, ръководството и футболистите шампионски устрем и славни победи, а на феновете – радост и гордост от любимия отбор.

Посланието му беше публикувано от страницата "Червени Армейски Легенди":

"Скъпи армейци,

Честит нов дом! Пожелавам на клуба, ръководството и футболистите – силен дух, шампионски устрем и много славни победи. А на вярната публика – незабравими емоции, радост и гордост от любимия отбор.

На добър час и само ЦСКА!"

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Автор Влади Кирилов

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