Паро Никодимов с огромно послание за ЦСКА и "Армията"

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов отправи емоционално послание към привържениците малко повече от 48 часа преди официалното завръщане на "червените" на стадион "Българска армия".

Паро пожела на клуба, ръководството и футболистите шампионски устрем и славни победи, а на феновете – радост и гордост от любимия отбор.

Посланието му беше публикувано от страницата "Червени Армейски Легенди":

"Скъпи армейци,

Честит нов дом! Пожелавам на клуба, ръководството и футболистите – силен дух, шампионски устрем и много славни победи. А на вярната публика – незабравими емоции, радост и гордост от любимия отбор.

На добър час и само ЦСКА!"