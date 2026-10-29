Важно от Левски за мача срещу Дунав

От Левски обявиха, че ръководството на Дунав е отпуснало 650 билети на "сините" фенове за предстоящия мач между двата отбора. Срещата от 14-ия кръг на Първа лига е в събота, 31 октомври, от 16:30 часа на Градския стадион в Русе.

Ето какво написаха от "Герена":

"Левскари,

Билетите за двубоя от 14-ия кръг на Първа лига срещу "Дунав" са в продажба. Те могат да бъдат закупени онлайн, като се избере опцията "Гостуващи фенове".

https://fan.fcdunav.bg/produkt/dunav-levski-2026/

Пропуски за мача се продават и на централната каса на Градския стадион в Русе от 16:00 до 20:00 часа (четвъртък и петък).

Мачът е на 31 октомври, събота, от 16:30 часа.

Цената на билетите е 12 евро, като те ще се продават до изчерпване на наличните количества.

В деня на мача билети ще се продават и на касата пред сектора, предназначен за привържениците на "Левски". Тя ще отвори два часа преди началото на срещата.

Ръководството на клуба домакин предоставя на "сините" привърженици 650 билета."