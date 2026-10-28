Никола Цолов дебютира във Формула 1! Българския лъв сяда в болида на „Рейсинг Булс“

Българският пилот Никола Цолов ще направи дългоочакваната си първа поява във Формула 1 по време на Гран При на Мексико Сити този уикенд. Родният талант ще участва в първата свободна тренировка на пистата „Ерманос Родригес“ с болида на „Рейсинг Булс“, заменяйки Лиам Лоусън.

Това е поредната важна крачка за Цолов към голямата му мечта – да се утвърди като титулярен пилот в най-престижния автомобилен шампионат.

Българския лъв вече натрупа първи впечатления от болида на „Рейсинг Булс“ по време на тест с автомобила от сезон 2025, проведен в Имола в края на август. Тогава той остави отлични впечатления, а предстоящото участие в Мексико ще му даде възможност да надгради опита си и да опознае още по-добре автомобила и изискванията на Формула 1.

„Искам да благодаря на „Рейсинг Булс“ за предоставената ми възможност в Мексико. След теста с отбора в Имола през август се вълнувам, че ще мога да направя следващата стъпка, да надградя натрупания опит и да науча повече за автомобила и действащия технически правилник.

Ще се съсредоточа върху това да извлека максимума от тренировъчната сесия, да работя в тясно сътрудничество с отбора и да предоставя полезна обратна връзка“, заяви Цолов преди дебюта си.