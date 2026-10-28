ЦСКА с ключова новина за билетите за новата "Армия"

Носителят на купата и суперкупата на България ЦСКА удължава и днес срока, в който притежателите на абонаментни карти за изминалата кампания могат да закупят билети с предимство за домакинството на Славия от 14-ия кръг на елита.

С мача в събота от 19:30 ч. червените се завръщат на „Българска армия“. След това ще бъде активирана свободната продажба за притежателите на фен карти на ЦСКА.

„Армейци,

Преди всичко искаме да ви благодарим за огромния интерес към двубоя, с който ще ознаменуваме завръщането в нашия исторически дом – „Българска армия“. За пореден път доказвате изключителната си любов и отдаденост към ЦСКА, която е движещата сила за всичко, което правим.

Ще подчертаем отново, че ускорихме максимално сроковете за организиране на първия официален мач на „Армията“ – поради огромното ни желание да ви посрещнем на нашия стадион възможно най-скоро. Направихме го с ясното съзнание, че има системи и функционалности, които все още не са активни или не работят по оптимален начин. Отново ви призоваваме за търпение и разбиране в името на общата ни кауза!

Във връзка с възникналите технически проблеми с продажбата на билети чрез портала tickets.cska.bg за двубоя със Славия на 31 октомври (19:30 ч.) за част от картодържателите на ЦСКА (за сезон 2025/2026 г.), информираме, че удължаваме и през днешния ден срока, през който ще могат да се възползват от тяхното предимство. След това ще активираме и свободната продажба на билети за притежателите на фен карти на ЦСКА.

Сигнализираме, че част от причините за възникналите технически проблеми са свързани и с опитите за злоупотреба.

В тази връзка информираме, че установените извършители ще бъдат санкционирани.

САМО ЦСКА!“, написаха червените.