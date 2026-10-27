Скандал с арестите на двама кметове! Калин Стоянов извади писма с точни часове

Сериозни съмнения за предварително определен изход на съдебните заседания срещу кметовете на Белица и Сунгурларе изрази бившият вътрешен министър и настоящ депутат от парламентарната група на ДПС Калин Стоянов. В публикация във Фейсбук той разкрива конкретни часове и номера на официални писма, които според него показват, че ръководството на затвора в Бургас е било уведомено за бъдещото задържане на двамата кметове още преди съдът да се произнесе.

Става дума за Радослав Ревански и Димитър Гавазов, които бяха арестувани миналата седмица по обвинения за престъпен сговор с цел търговия с влияние. Стоянов поставя въпроса дали съдебните решения не са били предварително известни и обявява, че ще сезира компетентните органи.

Две писма, изпратени преди съдебните заседания

„СКАНДАЛНО!!! Служителите на затвора в Бургас предварително са знаели, още преди произнасянето на съда, че двамата кметове ще бъдат оставени в ареста“, пише Калин Стоянов в началото на публикацията си.

Той посочва, че на 22 октомври началникът на затвора в Бургас е изпратил писмо с изходящ номер 103-20-2462#, с което уведомява община Белица, че кметът Радослав Ревански ще упражни правото си на глас на президентските избори в неделя в затвора в Бургас.

Според депутата документът е получен в общинската администрация в 16:28:53 часа. Това е около час преди началото на съдебното заседание, насрочено за 17:30 часа, и приблизително пет часа преди произнасянето на съдебното решение. „Идентичен е случаят и с другия задържан по делото, кмета на община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов“, продължава Стоянов.

По думите му второ писмо с изходящ номер 103-20-2491#1 е получено в община Сунгурларе в 17:04:25 часа на същия ден. В него началникът на затвора уведомявал местната власт, че Гавазов също ще гласува в затвора като задържано лице.

„Това писмо е получено половин час преди началото на съдебното заседание и около четири часа и половина преди обявяването на съдебното решение, с което на Гавазов е определена мярка за неотклонение „задържане под стража“, подчертава бившият вътрешен министър.

Защо заседанието било преместено с един ден

Калин Стоянов отправя и друго сериозно обвинение, свързано с насрочването на съдебните заседания. Според неговата информация първоначално исканията на прокуратурата за постоянен арест на двамата кметове е трябвало да бъдат разгледани в петък, 23 октомври.

Депутатът твърди, че впоследствие е било взето решение заседанията да се проведат още в четвъртък, след като станало ясно кой съдия ще бъде дежурен на следващия ден.

„След като става ясно, че дежурният съдия за петък „не е подходящ“ за разследващите и за хората, които дирижират тези арести, е взето решение искането за определяне на мярката за неотклонение да бъде внесено още в четвъртък“, заявява Стоянов.

Кой е уведомил затвора за бъдещото решение

Най-тежките въпроси в публикацията са насочени към евентуалното предварително знание за изхода на съдебните заседания. „Очевидно началникът на затвора в Бургас е разполагал предварително с информация, че Радослав Ревански и Димитър Гавазов ще бъдат задържани по силата на съдебно решение“, твърди Стоянов.

„Въпросът е: от кого и кога началникът на затвора е бил предварително уведомен за изхода на дело, което реално не е стартирало?“, пита той.

Бившият министър стига още по-далеч, като поставя под съмнение независимостта на процедурата. „Означава ли това, че освен „доблестни прокурори“ органите на изпълнителната власт са осигурили и „доблестни съдии“, които още преди да се запознаят с доказателствата, преди да проведат съдебното производство и преди да обявят решенията си, са способни „доблестно“ да информират прокуратурата и изпълнителната власт за намеренията си?“, пише депутатът.

Стоянов ще сезира компетентните органи

В края на публикацията си депутатът отправя обвинение и към изпълнителната власт. Според него случилото се повдига въпроси не само за действията на прокуратурата и съда, но и за евентуална политическа намеса при арестите.

„Подобен случай повдига сериозни въпроси и изисква ясни отговори от всички, които са участвали в тази зле режисирана криминална история, директно от сградата на Министерски съвет“, заявява Стоянов.

Той завършва с категорично предупреждение: „За всички тези действия ще бъдат сезирани съответните компетентни органи.“