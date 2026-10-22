Ерол Мюмюн: Свидетели сме на полицейска репресия срещу кмет на ДПС (ВИДЕО)

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн даде брифинг, след като днес бе разпитан от полицията в сградата на ОД на МВР в града. В брифинга участваха зам.-председателя на НС Айтен Сабри и зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова и Халил Летифов.

Мюмюн разказа, че че около 10:00 часа в кабинета му в общината са дошли служители на органите на реда и са му показали заповед за задържане, без да му предоставят подробна информация.

„Около 10 часа в моя кабинет в Община Кърджали дойдоха служители на органите на реда и ми показаха заповед за задържане, за моето задържане, без да ми бъде дадена подробна информация“, заяви кметът.

Мюмюн разказа, че първоначално му е било съобщено, че трябва да бъде отведен в Центъра за спешна медицинска помощ за освидетелстване, след което да бъде задържан за срок до 24 часа.

По думите му той е съдействал на органите на реда и е тръгнал с тях. Малко преди да се качи в специализирания автомобил на МВР обаче му било съобщено за ново разпореждане – вместо до спешния център да бъде отведен в дома си, където да бъдат извършени процесуални действия по обиск.

Кметът заяви, че е попитал каква е причината за задържането и дали има заповед или прокурорско решение за обиск на жилището му. По думите му получил отговор, че служителите изпълняват нареждания и допълнителна информация ще му бъде предоставена впоследствие.

„Така ни е наредено, ние си вършим работата. Не знаем, всичко ще ви бъде обяснено. Просто ние си вършим работата“, цитира Мюмюн отговора на служителите.

Мюмюн заяви още, че при извършването на процесуалните действия в дома му не е имало поемни лица или свидетели, а той не е дал съгласие за влизане в жилището. По думите му детето му, което било болно и с висока температура и останало вкъщи вместо да отиде на училище, е станало свидетел на случилото се.

„За съжаление, стана свидетел на всички тези грозни действия“, каза кметът на Кърджали.

Мюмюн заяви, че при обиска в дома му не е било открито нищо и не му е било обяснено какво точно се търси.

„Разбира се, аз не съм престъпник, не се укривам и вкъщи няма извън закона вещества и предмети“, каза кметът.

По думите му след приключването на обиска отново му било съобщено, че ще бъде отведен в Центъра за спешна медицинска помощ за освидетелстване, а след това – задържан за 24 часа. Малко преди пристигането им обаче, след телефонно обаждане, планът отново бил променен.

Мюмюн разказа, че в районното управление е разбрал причината за действията на полицията едва след пристигането на адвокатите му. По думите му става въпрос за сигнал, подаден от бившата директорка на общинското предприятие „Обредни дейности“, който се отнася до събития от 2024 г.

Кметът заяви, че не си спомня точната дата, за която се отнася сигналът.

Той обясни, че става дума за сигнал от бивша директорка на общинското предприятие за обредни дейности, свързан с твърдения, че през 2024 г. е била принудена да напусне работа.

По думите му срещу служителката е било образувано дисциплинарно производство след два доклада на звеното за вътрешен одит на общината. Той твърди, че проверките са установили злоупотреби със служебно положение и ощетяване на общинския бюджет, а производството е приключило с дисциплинарно уволнение.

Кметът заяви също, че уволнението е било оспорено пред съда, но според него две съдебни инстанции са потвърдили законосъобразността му.

Тези твърдения за резултатите от одитите и съдебните производства не са независимо потвърдени.

Мюмюн постави под въпрос необходимостта от полицейска акция през 2026 г. по сигнал, свързан със събития от две години по-рано.

Той определи случилото се като пореден случай на полицейски натиск срещу представители на ДПС и отправи критики към действията на МВР.

Кметът заяви, че според неговите адвокати заповедта за задържане и последвалите действия са незаконосъобразни и че въпросът ще бъде отнесен до съда.

В изказването си Мюмюн обвини управляващите, че използват МВР като инструмент за натиск срещу политически опоненти. Това е негова политическа оценка, за която в предоставената транскрипция не са представени независими доказателства.

„Днес сме свидетели на поредния полицейски натиск и поредната полицейска репресия срещу кмет на община от ДПС и, не на последно място, срещу гражданин на Република България“, заяви Ерол Мюмюн.