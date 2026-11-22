Движението за права и свободи стана член на Консервативното семейство в Парламентарната асамблея на НАТО.

На 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин, Движението за права и свободи, представлявано от народния представител Станислав Анастасов, бе прието за член на групата на Консерваторите, Християндемократите и асоциирани. Политическото семейство обединява представителите на ЕКР и ЕНП с други консервативни и десни партии от страните - съюзници в НАТО, включително Партията на Справедливостта и Развитието (AK PARTİ) на Република Турция, Републиканската партия на САЩ и Консервативната партия на Обединеното кралство.