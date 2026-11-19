В рамките на посещението си в Република Турция делегация на Движението за права и свободи проведе среща с валията на Истанбул Давут Гюл.

Разговорът премина в дух на открит диалог, като бяха обсъдени добрите отношения между България и Турция, възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество, както и актуални въпроси от регионалната политика.

Специално внимание беше отделено на регионалното развитие, ролята на местната власт, възможностите за партньорство между регионите и значението на трансграничното сътрудничество като фактор за икономическо развитие, свързаност и по-добри перспективи за хората от двете страни на границата.

В разговора беше засегната и актуалната политическа обстановка, както и отражението на регионалните процеси върху отношенията между двете държави.

В делегацията участваха Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание и на Парламентарната група на ДПС, Ерол Мюмюн, заместник-председател на ДПС и кмет на община Кърджали, и Нида Ахмедов, заместник-председател на ДПС и кмет на община Каолиново.

Подобни срещи поддържат активния институционален диалог, насърчават обмена на добри практики и открояват нови перспективи пред сътрудничеството между България и Турция.