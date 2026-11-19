Министърът на културата Евтим Милошев представи днес проекта на бюджет на Министерството на културата за 2027 г. пред Комисията по културата и медиите в Народното събрание. В заседанието участваха и заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и д-р Зорница Грекова.

Бюджетът на Министерството на културата за 2027 г. за първи път надхвърля 300 млн. евро, като проектът предвижда общ размер на разходите от 307 024 800 млн. евро. Това е увеличение с близо 38 млн. евро, или 14,1% спрямо Закона за държавния бюджет за 2026 г.

„Това е най-големият бюджет, който някога е правен за Министерството на културата, но в никакъв случай не мога да кажа, че е най-желаният. Културата има нужда от повече, защото е системно недофинансиран сектор“, заяви министър Евтим Милошев пред членовете на комисията.

Той подчерта, че увеличението е постигнато в условията на сериозни бюджетни ограничения, включително процедурата за прекомерен бюджетен дефицит и приключването на програмния период на част от европейското финансиране. По думите му културата не е сред секторите, в които се предвижда съкращаване на ресурса, което е важен политически знак за отношението към сектора.

Предвиденото увеличение осигурява допълнителни средства за ключови направления в културната политика:

7,9 млн. евро за увеличение на разходите за персонал, включително прилагане на политиката по отношение на възнагражденията на педагогическите специалисти;

2 млн. евро за исторически събития и чествания с национален характер през 2027 г., сред които 150 години от Освобождението на България, 180 години от рождението на Христо Ботев и 190 години от рождението на Васил Левски;

6 млн. евро допълнителни капиталови разходи, с което капиталовата програма на Министерството се увеличава двойно;

8,7 млн. евро допълнителен ресурс за държавни културни институти в областта на сценичните изкуства;

1,9 млн. евро допълнително за филмовата индустрия;

0,5 млн. евро за Национален фонд „Култура“;

0,4 млн. евро за увеличение на стандартите за финансиране на 13 държавни културни института в областта на културното наследство;

11,6 млн. евро за Националния културен календар, който става част от бюджета на Министерството на културата за 2027 г.

С допълнителните капиталови средства ще се подобри материално-техническата база на редица културни институции и образователни организации, сред които Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен, Националното училище за музикално и танцово изкуство – Пловдив, Професионалната гимназия по каменообработване – Кунино, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Народният театър „Иван Вазов“, Националният исторически музей, Театрална работилница „Сфумато“ и Паметникът на свободата на връх Шипка.

Общият ресурс за политиката в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство е 28,6 млн. евро, което е с 2,4 млн. евро повече спрямо 2026 г. За създаването и популяризирането на съвременното изкуство в страната и чужбина, както и за достъпа до качествено художествено образование, са предвидени 274,7 млн. евро, или с 36 млн. евро повече в сравнение с 2026 г.

В рамките на представянето министър Милошев акцентира и върху допълнителни средства, разчетени в централния бюджет за 2027 г. Сред тях са 4 млн. евро за нематериално културно наследство, 1,5 млн. евро за реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх Шипка, 1,4 млн. евро за мерките за закрила на деца с изявени дарби, 307 хил. евро за дейността на Центъра за подводна археология като институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, 250 хил. евро за международния конкурс „Панчо Владигеров“, 2,1 млн. евро за теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности, 50 млн. евро за финансиране на дейности на всички отговорни за подготовката и организацията на домакинството на страната ни на „Евровизия“ през 2027 г.

Министърът обърна внимание и на необходимостта от допълнително финансово обезпечаване на редица приоритетни дейности. Минимално необходимият, но необезпечен ресурс е в размер на 8 276 000 млн. евро. Сред посочените потребности са осигуряването на необходимите специалисти за дигитализационния център на Българската национална филмотека и пълноценното функциониране на процеса по дигитализация на филмовото наследство, подкрепата за българските културни институти зад граница, допълнителни щатни бройки за Националната и регионалните библиотеки, както и средства за спешно опазване, консервация и реставрация на недвижими културни ценности и за устойчиво провеждане на археологически проучвания.

„Предвиденият ресурс не обезпечава в пълен обем заявените потребности, свързани с модернизацията, издръжката, инвестициите, кадровото обезпечаване и изпълнението на основните политики“, посочи министърът.

За пълноценно функциониране на изградения дигитализационен център в Българската национална филмотека е необходимо осигуряване на 14 субсидирани бройки, чието обезпечаване е в размер на 298 хиляди евро.

За функционирането на Българските културни институти зад граница са необходими 403 200 евро за изравняване на командировъчните средства с тези на служителите от останалите ведомства и 924 000 евро за изпълнение на възложените им от държавата функции, в това число – за реализиране на културните им програми. За Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ трябват 141 000 евро за допълнителните седем бройки за обезпечаване на вменената на библиотеката научна дейност. За регионалните библиотеки пък са необходими 26 допълнителни щатни бройки, или 509 800 евро.

За дългосрочно опазване, консервация и реставрация на недвижими културни ценности - 4 милиона евро, вкл. за проектиране и аварийни дейности по храмове, археологически обекти, къщи музеи и др. За осигуряване на по-голяма устойчивост и последователност на теренните археологически проучвания и теренна консервация – 2 милиона евро.

В заключение министър Евтим Милошев заяви готовността на политическия и експертния екип на Министерството на културата да продължи да отстоява необходимостта от устойчиво и последователно финансиране на българската култура.

Представянето на проекта на бюджет беше първа точка в дневния ред на заседанието на Комисията по културата и медиите, посветена на представянето, обсъждането и гласуването на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г., внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2026 г.