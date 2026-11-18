Чудесата на България постигна 2 големи цели. Милошев с подарък за археолозите
За първи път ще има тригодишно финансиране за археологически обекти
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За първи път ще има тригодишно финансиране за археологически обекти
Ресорната комисия в НС прие бюджета за 2026 г.
София. За следващата година Министерството на културата е заложило двойно по-голям бюджет за култура. „Заложили сме почти двойно повече, от тазгодишн...