1,5 млн. евро за едно от Чудесата на България. Парите за култура

1,5 милиона евро ще се опита да добави към бюджета за култура следващата година държавата. Това съобщи зам.-председателят на комисията по култура Любен Дилов-син при приемането на разчетите тази вечер. Парите ще са за едно от големите Чудеса на България - Могиланската могила, в която преди години е разкрито едно от най-впечатляващите ни тракийски съкровища.

„Ще се опитаме с помощта на колегите от финансовото министерство да осигурим още милион и половина евро в бюджета на Министерството на културата (МК) за придобиването на терена на Могиланската могила във Враца, каза Любен Дилов-син от ГЕРБ-СДС.

„През 2023 и 2024 година бяха допуснати серия от грешки, в резултат на които средства за недвижимо наследство бяха пренасочени в сценични изкуства абсолютно неправомерно, коментира на заседанието на комисията заместник - министърът на културата Тодор Чобанов в отговор на въпрос зададен от депутата Коста Стоянов от ПГ - "Възраждане".

„Имахме тежки години, в които са пренасочвани пари към сценичните изкуства, което се отчита като грешка към момента, но трябва да приемем, че и сценичните изкуства имат нужда от финансиране, каза депутатът от ДПС - Ново начало Искра Михайлова. В обобщение тя каза, че в ДПС - Ново начало "виждаме една последователност, ние ще подкрепим бюджета, но много ми се иска да не ни напомня толкова много на копи-пейст".

„Ние ще подкрепим предложения законопроект в сферата на културата, каза народният представител Мариана Бояджиева от "БСП – Обединена левица". Бояджиева постави и въпрос, свързан с отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание, предвид заложените в проектобюджета средства за отбелязване на различни събития.

Въпроси, свързани с повишаването на заплатите на експертите в библиотеките, за финансирането на музеите и за програмата за развитие на читалищата, постави депутатът Манол Пейков (ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ).

Депутатите от Комисията по културата и медиите в Народното събрание приеха на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. със становище на Министерския съвет по чл.1 и чл.2., пише БТА.

В подкрепа на проектозакона гласуваха осем депутати - от ГЕРБ - СДС, ИТН, "БСП – Обединена левица" и „ДПС - Ново начало“, двама депутати от „Продължаваме промяната - Демократична България“ се въздържаха, а против гласуваха двама народни представители от политическите партии „Величие“ и „Възраждане“.

Министърът на културата Мариан Бачев представи проектобюджета за култура за следващата година. С него на заседанието бяха зам.-министрите на културата Тодор Чобанов и Ашот Казарян и директорът на дирекция „Бюджет и финанси " във ведомството Любомира Захариева.

В заседанието участваха генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева и членовете на СЕМ Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев, генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков, директорът на Дирекция „Финанси" на БНР Илка Дойчинова, икономическият директор на БНТ Росица Григорова,

„Успяваме да запазим процента от 2025 г. – 0,5 от общия бюджет, но с номинално нарастване в размер на 33 762 300 евро. Сигурен съм, че не само аз, но и всички в тази зала бихме желали да видим един по-висок процент на средствата за култура. Но също така съм сигурен, че стабилността на публичните финанси, особено при този исторически първи евробюджет на страната, в контекста на сложни процеси в рамките на целия Евросъюз, налагат да се съобразим с реалностите – в името на обществения интерес. За мен и екипа на министерството това означава да работим така, че наличният ресурс да бъде инвестиран максимално рационално и устойчиво. Вярвам, че тези усилия, като наша обща цел, ще продължават да бъдат подкрепяни и от членовете на Комисията по културата и медиите“, каза министърът на културата Мариан Бачев.

„Трябва да благодарим на българския народ за вложенията в обществените медии и да напомним на парламента за още ниските възнаграждения на журналистите, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Той цитира Йосиф Хербст.

Вълчев се обърна към участниците в заседанието, като напомни, че обсъждането на проекта за държавен бюджет за 2026 г. в частта за публичните медии съвпада със 150 годишнината от рождението на журналиста Йосиф Хербст, който е бил и директор на БТА в периода 1908 г.-1911 г. „Той има мисли, които могат да бъдат ценни отправни точки и в днешния разговор", посочи Кирил Вълчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com