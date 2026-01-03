Триградското ждрело - жива книга за силата на водата и времето

Магнит за пътешественици

Едно от най-впечатляващите природни чудеса на България се намира дълбоко в сърцето на Родопите – Триградското ждрело. Това величествено творение на природата от десетилетия привлича пътешественици, учени и любители на дивата красота. Разположено е в южната част на планината, на около 2 километра под село Триград, по пътя към Девин, където по мраморните си недра си проправя път Триградската река.

Реката е заключена между гигантски скали

Ждрелото е дълго около 7 километра, а отвесните му склонове се издигат на места над 180 метра. Най-впечатляваща част се простира в рамките на два до три километра, където реката е „заключена“ между гигантски мраморни стени. Тук проломът се стеснява дотолкова, че небето сякаш се превръща в тънка синя ивица, а местните хора отдавна са му дали красноречивото име „Тунела“. Най-ниската точка на ждрелото е в местността Буков мост – 946,5 метра надморска височина, а най-високата достига 1543 метра при връх Кулата.

Праисторически жилища за населението

Скалният венец на източната страна крие истинско подземно царство. Тук се намират пещерите Харамийска, Проходна и десетки други, част от над 150 известни пещери в района. Някои от тях са служили като праисторически жилища на хората, оставили следи от най-ранните обитатели на Родопите. Огромен принос за тяхното откриване и популяризиране има покойният учител Димитър Райчев – човекът, който посвещава живота си на спелеологията и възпитава поколения изследователи на подземния свят.

Най - високият подводен водопад на Балканите

Най-тайнственият и прочут обект в ждрелото е пещерата „Дяволското гърло“. Именно тук Триградската река изчезва в земните недра, за да се превърне в най-високия подводен водопад на Балканите – внушителните 42 метра. След около половин километър под земята водата отново излиза на повърхността като мощен карстов извор. В края на ждрелото, откъм село Триград, до пещерата се достига през изкуствено прокопан тунел с дължина около 150 метра, който отвежда посетителите до огромната Бучаща зала.

Тази зала е сред най-впечатляващите подземни пространства в България – висока над 35 метра и широка повече от 100 метра. В нея реката образува общо 18 водопада, три от които се спускат с оглушителен тътен.

Дяволска глава на входа на пещерата

Името на пещерата идва от формата на естествения вход, наподобяваща дяволска глава. На около 400 метра навътре водите се губят в сифон с дължина над 150 метра, след който по галерия от още 60 метра реката напуска пещерата и отново поема по своя повърхностен път.

Геоложко и биологично съкровище

Триградското ждрело е не само геоложко, но и биологично съкровище. През 1963 година то е обявено за защитена територия. В скалите и пещерите му гнездят над 10 вида редки птици, а под земята се срещат 20 вида прилепи – впечатляваща част от всички видове, разпространени в Европа. Именно в „Дяволското гърло“ зимува най-голямата колония от пещерен дългокрил прилеп в България и на Балканския полуостров.

Районът е богат и на редки растения, сред които родопският силивряк – живо свидетелство за древни геоложки епохи, както и уникални животински видове, включително единствените в България отровни паяци, обитаващи дълбоките пещери.

Съжителство между човека и дивата природа

Триградското ждрело е природна забележителност, която заслужава да се види. То е жива книга за историята на Земята, за силата на водата и времето, за съжителството на човека и дивата природа. Всеки, който премине по тесния път между отвесните скали, усеща величието и мистиката на Родопите – планина, която не разкрива тайните си лесно, но щедро възнаграждава онези, които умеят да гледат и да слушат.

