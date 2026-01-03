Градището – пиринската загадка. Крепост или манастирско училище?

В самото сърце на Пирин, където величествените склонове се прекланят пред долината на Места, лежи едно малко село Брезница, което пази вековни тайни.

Там джамия и църква стоят една срещу друга в мълчалив завет за мир, а само на километър нагоре в баира „Голямата чука“ е митичният обект „Градище“ - част от мощната отбранителна система на Римската и по-късно на Византийската империя.

И все пак, голямата мистичната загадка: Крепост или манастирско училище е било това, продължава да търси своя отговор.

Легендите на Брезница разказват за „училище за монаси“. Особено внимание привлича овалната форма на останките от кулата в източната част на платото. В християнския свят изтокът е посоката на Светлината и Възкресението – точно натам винаги гледа олтарът. Тази специфична ориентация и облата структура поразително напомнят на църковна апсида.

Възможно ли е „Градище“ да е било духовно убежище в смутни времена, място, където под закрилата на меча, далеч от хорските очи, се е ковяло бъдещото просвещение?

Тогава мястото е носело светлина, днес гледката е пронизваща. Безценни артефакти лежат изпочупени и разхвърляни по склона. Институциите сякаш са потънали в дълбок сън, оставяйки тези древни съкровища на капризите на ерозията и безпощадната забрава. В тютюневите ниви на Брезница, редом с катрана, е зарита многопластова история, която тръпне в очакване на своя час, пише „Топ Преса“.

