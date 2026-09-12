Маестро Найден Тодоров прие отново поста от Мариан Бачев заедно с Манасиевата хроника
Ще работим не само за културата, но и за цялото общество, каза прочутият диригент
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Ще работим не само за културата, но и за цялото общество, каза прочутият диригент
Само той е вдигнал парите за читалищата
Голямо облекчение за туристите
Той отговори на депутатски въпрос
Центърът за подводна археология (ЦПА) в Созопол официално придобива статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО
Центърът за подводна археология в Созопол официално ще бъде обявен за Институт за подводно наследство
Благодари на Бачев
Ресорната комисия в НС прие бюджета за 2026 г.
Официалната церемония се състоя днес в Министерството на културата
Трогната и поласкана съм от отличието, каза големият глас на България
Министърът на културата се срещна с д-р Халед Ел-Енани в Самарканд
Министърът с новини за подводната археология
Министърът на културата участва в в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в Копенхаген
Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност
Абсолютно нищо не ме притеснява, каза министърът
Родители излязоха в подкрепа на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“
Нека този щанд бъде не просто витрина на българската книга, каза още той
Основни акценти в разговорите бяха възможността за партньорство
Кабинетът с ключов ход
Историята не е място за забрава или за застрояване, заяви той