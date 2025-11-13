Министър Бачев отличи Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен по повод 65-годишнината му

Министърът на културата Мариан Бачев връчи Грамота и Плакет „Принос в развитието на културата“ на Румен Тодоров – директор на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен. Отличието беше присъдено по повод 65-годишнината от основаването на учебното заведение.

Официалната церемония се състоя днес в Министерството на културата в присъствието на заместник-министъра на културата Георги Султанов.

„Високото отличие засвидетелства приноса на НУИ „Панайот Пипков“ в развитието на българската музикална и художествена школа и дългогодишната работа по подготовката на млади таланти, които днес се изявяват на водещи сцени у нас и в чужбина“, заяви министър Бачев при връчването на наградите.

Той подчерта, че високо цени усилията на преподавателите и възпитаниците на училището, които вече повече от шест десетилетия формират поколения музиканти и артисти с високи професионални стандарти и ярка творческа идентичност. „НУИ – Плевен е значим фактор за развитието на културната среда в България“, допълни министърът.

Заместник-министър Георги Султанов акцентира върху необходимостта от подготвени професионални кадри в артистичната сфера и сподели, че Министерството на културата работи за актуализиране на учебните програми и условията в училищата по изкуствата, така че да се осигури все по-добра практическа подготовка на младите таланти.

По-късно днес зам.-министър Султанов и директорът на НУИ – Плевен Румен Тодоров обсъдиха тези и други ключови теми, свързани с професионалното образование, по време на среща в Министерството на образованието и науката, в която участва и министър Красимир Вълчев.

Юбилейните чествания на училището ще продължат с концерт на 18 ноември в зала „Катя Попова“, където ученици от НУИ ще се изявят съвместно с Плевенската филхармония. Кулминацията ще бъде тържественият концерт на 21 ноември в ДКТ „Иван Радоев“ под мотото „Звук, цвят, движение – 65 години хармония“.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com