Ключова новина за погребението на Брижит Бардо

Френската кинозвезда Брижит Бардо ще бъде погребана в гробището на брега на морето в южния град Сен Тропе, съобщиха местни власти, цитирани от Анадолската агенция.

От фондацията на актрисата уточниха, че погребението ще се състои на 7 януари, предаде АФП, пише БГНЕС.

Бардо, превърнала се в активист за правата на животните, почина на 28 декември на 91-годишна възраст. Тя изразила желание да бъде погребана в градината си с обикновен дървен кръст, който да маркира гроба ѝ.

Брижит Бардо стана известна в началото на 20-те си години с филма „И Бог създаде жената“ от 1956 г, след което участва в около 50 филма, но през 1973 г. се оттегли от киното, за да се посвети изцяло на борбата за защита на животните.

Нейните антиимигрантски възгледи и подкрепата ѝ за крайната десница обаче предизвикаха полемика. Тя е осъждана 5 пъти за подбуждане към омраза, най-вече срещу мюсюлманите, но и срещу жителите на френския остров Реюнион, които описва като „диваци“.

