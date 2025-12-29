Кой ще наследи милионите на Брижит Бардо

Легендарната френска актриса Брижит Бардо, която си отиде на 91-годишна възраст, оставя след себе си впечатляващо наследство. По данни на Celebrity Net Worth състоянието ѝ се оценява на около 50 милиона долара, като освен това тя притежава и редица луксозни имоти — ето кои са те.

La Madrague (Сен Тропе)

La Madrague е легендарният дом на Брижит Бардо в Сен Тропе, където тя живее от десетилетия. Това е стара рибарска къща, преобразена в уютна вила с големи прозорци към морето, бели стени, дървени греди и богата колекция от книги и картини. Атмосферата е артистична и лична — пространство, изпълнено с естествена светлина, уединение и духа на Южна Франция. Тази къща рядко се продава, тъй като Бардо не желае да я продава и според експерти днес стойността ѝ се оценява приблизително между 40 и 60 милиона евро.

Le Castelet (близо до Кан)

Le Castelet е историческо имение от 13 век край Кан, което Бардо използвала като лятна резиденция след развода си с Роже Вадим в края на 50-те години. То представлява разкошна провинциална вила с каменни стени и модерни удобства. Днес имотът е обявен за продажба на пазара и цените според различни обяви са в диапазона около 5.9 – 6.5 милиона евро.

Кои са наследниците на актрисата?

Брижит Бардо има един син — Николас-Жак Шарие, от брака си с актьора Жак Шарие. По силата на френското законодателство именно той е основният и най-вероятен законен наследник на нейното лично имущество, включително недвижими имоти, ако не съществува завещание с други конкретни разпоредби. Затова повечето активи, които Бардо притежава лично, по правило биха преминали към него.

Възможна роля в наследството има и нейният съпруг Бернар д’Ормал, за когото Бардо е омъжена от 1992 г. Съгласно френското наследствено право, съпругът може да има право на дял от имуществото, особено при липса на завещание. Въпреки това, дори и в този случай, синът остава основният наследник, а правата на съпруга обикновено са ограничени до определена част от наследството.

Особен случай е емблематичният имот La Madrague в Сен Тропе. През 1991 г. Брижит Бардо дарява къщата на Fondation Brigitte Bardot — нейната фондация за защита на животните. Това означава, че La Madrague не подлежи на традиционно наследяване, тъй като вече е собственост на фондацията и ще бъде управлявана или запазена съгласно нейния устав. Останалите имоти, които не са дарени, по правило се наследяват от законните ѝ наследници, най-вече от сина ѝ.











