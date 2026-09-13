Пенсията ви може да е по-висока: Експерт обясни как работи вторият стълб
Малко известен факт: Парите в този стълб се наследяват
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Малко известен факт: Парите в този стълб се наследяват
Според експерти днес стойността ѝ се оценява приблизително между 40 и 60 милиона евро
Принц Чарлз се подготвя за деня, в който ще стане крал, от деня, в който се е родил
9 варианта за изплащане на натрупаните средства Парите са частна собственост и само осигурените може да се разпореждат с тях, смятат пенсионните друж...
Натрупаните пари за втора пенсия в частните универсални пенсионни фондове ще може да се наследяват и от братя, сестри и племенници. Това предвиждат пр...