Огромна радост за Бойко Кръстанов

Актьорът Бойко Кръстанов стана баща! Щастливата новина съобщи 15 години по-младата му половинка Лидия Василева.

Майката публикува в социалните мрежи умилителен кадър на бебешки крачета, обути с различни чорапчета – на едното пише "I love mom", а на другото - "I love dad". Снимката моментално събра вълна от честитки и реакции.

Засега двамата родители пазят пълна дискретност и не издават нито името, нито пола на новороденото.

