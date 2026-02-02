Изненада! Ето я новата звездна двойка

Асът по автомобилни състезания Люис Хамилтън се среща с американската риалити звезда Ким Кардашиян, потвърдиха от The Sun. Майката на четири деца и седемкратният световен шампион от Формула 1, се насладиха на интимна вечеря и масаж за двойки като част от романтичното им уикенд бягство във Великобритания.

45-годишната Кардашиян долетя от Лос Анджелис с частния си самолет на стойност 100 милиона паунда, за да прекара вечер с 41-годишния Хамилтън. Според изданието тя е пристигнала с огромна купчина от багаж за краткия си престой в ексклузивното имение Естел в Котсуолдс, като трима бодигардове охранявали двойката.

Запознати съобщиха, че им е било предоставено ексклузивно ползване на луксозния спа център в кънтри клуба в Уитни, Оксфордшир, преди да се нахранят в самостоятелна стая, пише LadyZone. Източник каза пред The ​​Sun: „Всичко изглеждаше много романтично. Ким и Люис се възползваха от всички предлагани удобства.“

Седемкратният световен шампион Луис познава Ким от години и е бил близък с бившия ѝ, рапърът Кание Уест - Йе.

Става ясно, че Ким Кардашиян е кацнала на 31 януари следобед на летище Оксфорд, където две коли - едната за багажа ѝ - чакаха, за да потеглят към имението Естел. Час по-късно Люис, който кара за италианския отбор Ferrari, пристигна в имота, включен в списъка на защитените забележителности от втора категория, с хеликоптер, нает от лондонското хеликоптерно летище Батерси.

Очевидец каза пред The ​​Sun: „Пристигането на Ким беше много скромно. Тя беше обградена от двама бодигардове и бързо влезе вътре. Час по-късно, около 16:00 часа, Люис кацна с хеликоптер и влезе вътре, където се събираха други гости.“

Вътрешни източници съобщиха, че двойката е споделяла стая в основната част на къщата. Те също така са се възползвали от ексклузивен достъп на спа центъра и басейна вечерта преди интимната им вечеря.

Източник добави: „Всичко беше пазено в пълна тайна - очевидно искаха да имат малко време само за тях двамата. Имението Естел е невероятно място за среща, толкова е луксозно и бляскаво.“

Както Ким, така и шампионът от Формула 1 успя да запази мълчание, като и двамата не споделиха нищо от романтичното им бягство в социалните мрежи. На сутринта, 1 февруари, той беше забелязан да използва фитнеса и да се разхожда из двора със сив анцуг с вдигната качулка. Малко по-късно двамата освободили стаята си около 11 часа сутринта и тръгнаха заедно с двете коли, с които Ким беше откарана от летището.

Случаен минувач сподели пред изданието: „Нямаше как да не забележите, че е тя - носеше около осем куфара, на които името ѝ беше гравирано отстрани.“

