Дария Симеонова най-после проговори за Димо Алексиев

"Подкрепям Димо в неговата борба! Нали затова са приятелите - да ти кажат в очите, когато си сбъркал, но и да не те оставям сам в трудностите", каза Дария Симеонова пред "България днес".

Артистката доби нечувана популярност преди десетилетие с ролята на пиарката Наталия в хитовия сериал "Откраднат живот".

Там тя си партнираше с Димо Алексиев (д-р Калин Генадиев), с когото играеха влюбена двойка, а впоследствие дори вдигнаха сватба. Продукцията превърна звездите в едно голямо семейство, което се подкрепя и до днес.

"С Димо сме в чудесни отношения!", категорична е Симеонова, която изгрява в новия филм "3.0 Килограма щастие", който тръгва в кината от 30 януари.

Скандалът с Димо отшумява и актьорът отново се качва на театралната сцена. Завръщането му е като гост-артст в търновския Музикално-драматичен театър в спектакъла "Солунските съзаклятници" - една от емлематичните пиеси на драматурга Георги Данаилов. Поканата идва от младата режисьорка Мария Генова, която подава ръка на 42-годишния си колега. Премиерата ще се състои на 26 януари, а феновете тръпнат в очакване да видят отново своя любимец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com