Регистрираха едно от най-мощните слънчеви изригвания! Има ли опасност

Слънцето е произвело мощно изригване от най-високия – X клас, като учените съобщават за интензитет X8.1, което го поставя сред най-силните явления на текущия 11-годишен цикъл.

Информацията бе публикувана от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, според която изригването е регистрирано в 2:57 ч. българско време, съобщава "ГласНюз".

Какво означава X8.1?

Изригванията от X-клас са най-опасните и най-редките – те могат да предизвикат:

смущения в радиокомуникациите

проблеми при GPS и навигация

смущения в електропреносните системи (при силни геомагнитни бури)

риск за сателити и авиационни маршрути в полярните региони

Важно уточнение: самата светлина/рентгеновият импулс от изригването достига Земята за около 8 минути, но реалната заплаха за инфраструктурата идва най-вече от евентуално изхвърляне на коронална маса (CME), което може да достигне планетата в рамките на 1–3 дни.

Има ли опасност за Земята?

Според експертната оценка на руските учени, активната област е била разположена под ъгъл, който в голяма степен изключва директно насочване на изхвърлената плазма към Земята.

Въпреки това се допуска възможност облакът да мине тангенциално, което означава: възможни са смущения, но без гаранция за силна буря – окончателните данни се очакват след допълнително наблюдение.

Потвърждения от външни източници

Международни наблюдатели и общности за космическо време също съобщават за активност около област AR4366, като отбелязват, че това е изключително мощен епизод, след който регионът може да остане „зареден“ за нови изригвания.

Сигналите и анализите в независими канали за мониторинг на Слънцето също посочват, че X8.1 е достигнат като пик и след него са регистрирани допълнителни силни импулси.

Според Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA, рентгеново изригване е възникнало от слънчева област 4366. На това изригване е присвоена магнитуд X8.1. Отбелязва се, че слънчевите изригвания са освобождаване на енергия, измерено в рентгенови лъчи.

Слънчеви изригвания с такава величина могат да продължат от няколко минути до няколко часа. Експертите казват, че това изригване няма да причини никакви проблеми с комуникациите, нито ще навреди на някого.

„Въпреки впечатляващия си мащаб, това събитие все още не представлява сериозна заплаха за обществеността“, се казва в изявление на NOAA.

В момента на слънчевия диск има шест активни области. Най-забележителната област на диска е бързоразвиващата се област, която е отговорна за по-голямата част от регистрираните изригвания през последните 24 часа.

Защо това се случва точно сега?

Учените подчертават, че високата активност е логична: Слънцето се движи към пика на текущия цикъл, а това означава:

по-чести M и X изригвания

по-чести CME

по-голяма вероятност от геомагнитни бури през следващите месеци



Слънчевата активност е в подем и учените очакват в следващите седмици да има още силни изригвания. Засега няма индикации за директен удар по Земята, но космическото време остава под засилен мониторинг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com