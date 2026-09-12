Проф. Рачев с предупреждение за опасност
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
Следете всички новини, анализи и коментари за Изригване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
Рисковете за Земята остават високи през последните месеци
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Гватемала обяви второто най-високо ниво на тревога
легендарният вулкан отново демонстрира силата си
Не се е случвало такъв мощен удар да ни удари от месец март
Учените предупреждават за предстояща силна геомагнитна буря
Идва по-лек период без големи магнитни бури
Изригванията от X-клас са най-редки
Започват и нови изригвания, предупредиха учените
Геомагнитните смущения тепърва ще зачестяват
Текат критичните часове
Очаква се тази вълна да достигне и нашата планета на 11-12 ноември
Студеният газ е дълъг над 300 000 километра
Очаква се възможност за откъсване на големи протуберанци и образуване на изригвания от висок клас в зоната на удара върху Земята
Изригването на Йелоустоун не е неизбежно, но неговите последици биха могли да дестабилизират целия свят
Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия
В сила бе оранжев код за тревога
Ето данните на Центъра за прогнозиране на космическото време в САЩ
Разпространени от руските държавни медии кадри показват внушителен стълб от пепел