Слънцето отново изригна. Идват магнитни бури

На Слънцето е регистрирано второ изригване от предпоследния клас мощност, съобщиха за ТАСС от руския Институт по приложна геофизика.

„На 28 август в 20:11 ч. московско време (съвпада с българското) в рентгеновия диапазон в групата слънчеви петна 4203 (N10W88) е регистрирано изригване M1.3 с продължителност 28 минути“, уточниха от института. По-рано беше съобщено и за друго изригване – M1.1.

Според прогнозата на Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания и на Института по слънчево-земна физика, активността на изригванията ще се засили. Очаква се възможност за откъсване на големи протуберанци и образуване на изригвания от висок клас в зоната на удара върху Земята.

Слънчевите изригвания се класифицират в пет групи според мощността на рентгеновото лъчение – A, B, C, M и X. Минималният клас A0.0 съответства на мощност от 10 нановата на квадратен метър в земната орбита, като при преминаване към следващата буква тя се увеличава 10 пъти.

Изригванията могат да бъдат съпроводени и с емисии на слънчева плазма. Ако облаците достигнат Земята, това може да провокира магнитни бури.

