Ето кои участници намериха истинската любов в "Ергенът"

Оказва се, че истинска любов може да бъде намерена в "Ергенът". Засега обаче това не се е случило в България, за разлика от други държави.

Доминик Щукман и Анна Росов от немското издание на риалити формата, например, не само печелят шоуто, но връзката им продължава извън ефира. А днес те дори са в следващия етап на любовта им.

Доминик направи на любимата си романтично предложение за брак. На морския бряг, сред красива декорация във формата на сърце, той коленичи и поднесе пръстен и роза. От публикацията му в Инстаграм разбираме и отговора на Анна. "Тя каза ДА!", написа развълнувано бившият ерген.

Доминик Щукман намери своята половинка през 2022 г. – когато става главно действащо лице в германското издание на „Ергенът“. На финала Анна получи последната роза. След края на предването, Анна, която е от Хамбург, се мести във Франкфурт, за да бъде заедно с Доминик.

