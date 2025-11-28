Ги – древният еликсир за здраве

Какво представлява?

Гхии е пречистено масло с кехлибарен цвят, сладък млечен аромат и наситен вкус. Получава се чрез продължителна термична обработка, при която водата се изпарява, а белтъчните компоненти – включително казеина, свързван с повишен холестерол – се отстраняват. Благодарение на по-късата си мастна верига гхии се усвоява много по-лесно от организма и преминава свободно през клетъчните мембрани.

За Аюрведа - храна за ума, тялото и духа

То се смята за една от най-полезните мазнини. Гхии е считано за една от най-леките храни – тези, които носят чистота, спокойствие и благост. То подкрепя паметта и концентрацията, засилва жизнената енергия и укрепва имунитета. Смята се за дар от „свещеното животно“ – кравата – която в традицията символизира изобилие, защита и духовна подкрепа.

6 ползи

Гхии е една от най-ценните мазнини, защото е чиста, лесно усвоима и щадяща храносмилането. След пречистването в него няма лактоза и казеин, което го прави подходящо и за хора с чувствителност към млечни продукти.

1. Подсилва храносмилането

Гхии стимулира храната да се разгражда по-добре. Това намалява подуването, тежестта и дискомфорта след ядене.

2. Подхранва мозъка и нервната система

Съдържа здравословни мастни киселини, които поддържат концентрацията, паметта и спокойствието на ума.

3. Богато е на мастноразтворими витамини

Включително A, D, E и K, които са важни за имунитета, зрението, костите и кожата.

4. Добро е за кожата

Може да се приема вътрешно или да се използва външно — подхранва, омекотява и успокоява кожата.

5. Действа детоксикиращо

Помага на организма да изхвърля токсините, като поддържа черния дроб и храносмилателната система.

6. Стабилно при готвене

Гхии има висока точка на горене и не образува вредни вещества при висока температура — за разлика от много растителни масла.

Как се прави?

Продукти: качествено краве масло (без сол)

Приготвяне: Разтопете маслото

Сложете го в тенджера с дебело дъно на много слаб огън. Оставете го да къкри

Маслото започва да се разделя:

пяната се вдига отгоре, белтъчните частици слизат на дъното течността става златиста. Оберете пяната. С помощта на лъжица внимателно махай пяната, която се събира отгоре. Готви се, докато стане прозрачно. Процесът продължава около 25–40 минути според количеството.

Ще разберете, че е готово, когато:

- гхии стане бистро, златисто и прозрачно

- на дъното има кафяви „трошички“ (прегорели белтъчини)

- ароматът е леко ядков

2. Прецедете течността през тънка марля или фина цедка в сух буркан.

Важно: излейте само златната течност, без утайката отдолу.

3. Оставете да изстине

Когато е готово, гхии ще стане по-гъсто и кремообразно и ще промени цвета си.

Пиле соте с подправки

Продукти (за 2–3 порции): 500 г пилешко филе, нарязано на кубчета, 2 с.л. гхии, 1 ч.л. куркума, 1 ч.л. кимион, 1/2 ч.л. червен пипер, 2 скилидки чесън, нарязани на ситно, сол и черен пипер на вкус, магданоз за поръсване

Приготвяне: Загрейте гхии в тиган на среден огън. Добавете чесъна и подправките (куркума, кимион, червен пипер) за няколко секунди, докато ароматът се отдели. Сложете пилешкото и го запържи за 8–10 минути, като разбъркваш, докато стане златисто и сочно. Подправете със сол и черен пипер. Поръсете с пресен магданоз преди сервиране.

Зеленчуци с чесън

Продукти: 2 с.л. гхии, 1 морков, 1 тиквичка, 1 червена чушка, шепа броколи, 2 скилидки чесън, сол и черен пипер, малко лимонов сок (по желание)

Приготвяне: Нарежете всички зеленчуци на хапки. Загрейте гхии в тиган на среден огън. Добавете чесъна (само за няколко секунди). Сложете зеленчуците и ги сотирай 7–10 минути до леко омекване. Подправете със сол, пипер и лимон.

Телешко със зеленчуци

Продукти (за 2–3 порции): 400 г телешко месо, нарязано на хапки, 2 с.л. гхии, 1 морков нарязан на ивици, 1 червена чушка нарязана на кубчета, 1 глава лук, нарязан на филийки, 2 скилидки чесън, нарязани на ситно, 1 ч.л. куркума, 1 ч.л. кимион, сол и черен пипер на вкус, пресен кориандър или магданоз за гарниране

Приготвяне: Загрейте гхии в дълбок тиган или тенджера на среден огън. добавете чесъна, куркумата и кимиона за няколко секунди, докато ароматът се освободи. Сложете телешкото и го запържете 5–7 минути, докато се запечата отвън. Добавете лука, моркова и чушката и задушавайте още 10–12 минути, докато месото е сочно, а зеленчуците омекнат. Подправете със сол и черен пипер. Поръсете с пресен кориандър или магданоз преди сервиране.

