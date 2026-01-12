Марлон Брандо баща на сина на Майкъл Джаксън?

Холивудската легенда Марлон Брандо може да е бащата на най-малкото дете на Майкъл Джаксън, съобщи „The Sun“ снощи.

Според източници, актьорът от „Кръстникът“, който почина през 2004 г. на 80 години, е дарил сперма на поп звездата преди раждането на сина му Биги Джаксън (23 г.), който се появи на бял свят чрез сурогатна майка през 2002 г.

Дълго време се е шушукало, че Джаксън може да не е биологичен баща на нито едно от трите си деца. Сега приятели на семейството на покойния музикант смятат, че именно Брандо може да е дарил сперма за зачеването на Биги, известен преди като Бланкет.

Холивудската звезда, който почина от респираторно усложнение две години след раждането на Биги, бе известен със своята близост с Джаксън.

„Хората говорят от години, че Майкъл е използвал донори на сперма“, каза добре информиран източник.

„И това е почти прието за факт днес, независимо от това, което семейството Джаксън е казвало публично в миналото. Но това, което не е било споменавано до скоро, е, че Марлон Брандо е сред хората, които са помогнали на Майкъл да стане баща, защото той самият не е можел да го направи. Двамата бяха мегазвезди и много близки, така че изпитваха огромно голямо доверие един към друг. Затова всичко е останало в тайна толкова дълго, но малък кръг хора винаги е знаел", твърди вътрешният човек.

Брандо, който е баща на поне 11 деца, е предпочел много от тях да растат далеч от светлините на прожекторите и ги е отглеждал на уединения си частен остров в Таити.

Феновете онлайн отбелязаха и поразително сходство между Биги и сина на Брандо, Мико Брандо (64 г.), който е работил като шофьор и охрана в ранчото Neverland на Джаксън.

По-рано се е твърдяло, че Джаксън – баща още на Принс (28 г.) и Парис (27 г.) – не е можел да има деца и имал проблеми с интимността. 13-кратният носител на награда Грами почина през 2009 г. на 50 години от кардиачен арест, причинен от лекарства.

Тази новина излиза аняве след като дъщерята на Майкъл, Парис, обвини отговорните за имота на покойния си баща, че не управляват правилно милионите, в съдебни документи, подадени в Лос Анджелис.

Парис (27 г.) заяви в съдебен документ, че докато администраторите Джон Бранка и Джон Макклейн са получили „огромни суми пари“ от имота на покойния певец на „Thriller“, те са пропуснали да инвестират правилно големи суми, които биха били доходоносни за имота.

