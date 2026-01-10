 Азарей за 2026: Възможни са съдбовни промени като през 1989 г.

Годината под знака на властния Козирог и великия комбинатор Меркурий дава шанс да изгрее звездата на България

Азарей

Всяка година се управлява от определена планета и зодиакален знак, вярвали още древните халдейци.

2026 година ще бъде подвластна на великия комбинатор Меркурий и зодиакалния знак - символ на властта и върховите постижения - Козирог.

Меркурий ще покровителства търговците, умните хора, комуникациите и кратките пътувания. Ще напътства човека и във вечния му стремеж към познание.

Прекрасно е, че годината ще е под знака на Козирог. Той отговаря за територията на България. Време е да блесне и звездата й. На българският народ е отговорността да запали нейния блясък. Дали влизането в Еврозоната ще е звезден момент за българите.

Ще проявявате сдържаност, пестеливост и целеустременост. Ще се задоволявате с малко, но погледът ви ще бъде устремен нагоре към върховете на вашите мисли, желания и копнежи.

На 17-ти февруари ще настъпи новолунието в зодиакалния знак Водолей, което ще ознаменува началото на китайската Нова година. Тя ще ни пренесе в царството на Огнения кон. Цялата му сила се крие в трансформацията, което иска напрегната работа.

2026 година ще бъде управлявана от вибрацията на числото 1. То ще ни нашепва, че идва време за ново начало и нови идеи. Годината ще бъде благотворна за посяване на проекти, мечти, стратегии за новия цикъл от 9 години.

Светът копнее за този миг

Едно от най-интересните астрологични събития ще се състои на 20-ти февруари, когато планетата Сатурн ще направи съвпад с планетата Нептун.

Съвпадите на тежките планети оказват много съществено влияние върху света. Те предизвикват рухването на цели империи, системи и политически блокове.

За да си представите колко важно събитие е този съвпад, ще ви напомня, че за последно те се срещнаха през преломната 1989 година.

Повечето българи помнят какъв катаклизъм донесе този съвпад за България и социалистическия лагер.

Ако тогава срещата на двете планети е била в Козирог, то сега те ще се прегърнат в огнения Овен.

Очаква ни вълнуващо събитие!

За него ще ви разкажа през новата година. Планетите провокират, но хората и народите реагират.

През годината българите ще бъдат дарени с предпазливост, разумност, бдителност, пестеливост, което ще доведе до постоянство в настроението към влизането на България в Еврозоната.

Възможни са пречки в телекомуникационните услуги. Ще възникват проблеми вследствие на недоволство, изоставане и размирие сред служителите на пощи и съобщения. Злополуки в съобщителното дело, намаляване на търговията, скандални случаи в образованието. Издатели, литератори, художници и медии ще бъдат ощетени, като последните ще сипят остри нападки срещу ръководството на съобщителните институти. Отношенията със съседните държави и България ще бъдат много обтегнати.

Българите ще имат големи желания за пътувания. Журналистите и писателите ще работят със сензационна тематика.

Могат да се очакват изненадващи, внезапни, неблагоприятни влияния, дипломатически сплетни, своеобразни, много ексцентрични и ненормални склонности при жени и деца, смущение или провал в театри или увеселителни заведения, експлозии в театри, училища и места за развлечение. Успехи ще бъдат постигнати в дипломацията и посолствата.

Но гореописаните неблагоприятни влияния ще са отслабени благодарение на небесния благодетел Юпитер.

Годината ще е успешна за обществени развлечения и празненства.

Ще се увеличават сватбите

На жените ще се отдаде пълно уважение и признание. Външната търговия, отношенията с чуждите страни ще са задоволителни.

Политическата криза ще води до появява на обществени скандали, предизвикани от жени, безредия, заплаха във външните работи. Мъчителни епизоди ще занимават обществото. Има вероятност отношенията ни в международен план да бъдат помрачени.

Но като цяло може да се каже, че се очаква твърде благоприятна година за външните работи и отношенията с чуждите страни. Ще се създават мирни международни отношения и небето ще спомага за сключването на успешни съюзи. Търговията и политическите договори ще са с положително влияние. Годината ще е добра за България. Числото на женитбите се увеличава и ще се сключат много бракове във висшите кръгове. Мирът в страната ще бъде осигурен и достойнството на нацията ще вдъхва уважение в чужбина.

Но поради недалновидност на родните политици ще възникват спорове с други страни. Във външните финансови, търговски и политически работи се очакват смущения.

Астрологията потвърждава прекъсване на отношенията ни с Международния валутен фонд поради приемането ни в еврозоната.

Дава се възможност за печалби от внос на работници от всички области на медицината, земеделието, търговията на дребно и фармацията.

На правителството предстоят трудности и поражения.

Очаквайте интензивна обществена дейност на правителствата. Дамите от висшите политически кръгове ще са съпътствани със скандали и накърняващи честта случки.

Ще има ожесточени пререкания в парламента. Членовете му ще си отправят лични обвинения и обидни думи, ще се търсят доводи „за“ и „против“ и ще възникват ожесточени диспути.

Небесната констелация носи твърде много възбуда, безпокойство, тревоги в правителствените кръгове, пререкания и партийни противоречия. Те най-вече са по повод военните работи и отношения. Военните и флотски въоръжения образуват голям дял от предизвиканите разисквания.

Възможно е да има два пъти на избори за 12 месеца

Желая ви вдъхновение, разум, търпение и мъдрост в мисли, чувства и дела. Сега е времето за посяване на вълшебните семена на мъдростта, любовта и истината в нашите умове и сърца.

Желая ви да творите, да сбъдвате и да създавате нови времена и нови пространства.

Желая ви да промените света, в който живеете!

Гледайте, научавайте, претворявайте, споделяйте, изграждайте един нов свят, една нова реалност, едно ново човечество!

АЗАРЕЙ

