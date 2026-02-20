Златното перо Милена Димитрова с 16-та премиера на книга

За никого от журналистическата гилдия не е тайна, че тя е истински радетел за българщината

Тя кипи от енергия. Почитател е на моторния спорт. Луда е по ски спусканията.

Вярва, че ако държавата се впрегне, ще може да направи много за българите в чужбина. Това е една от нейните каузи.

Награждавана е със Златно перо на СБЖ и със „Златен век“ на Министерство на културата.

Дъщеря е на голямата радиоводеща Божана Димитрова.

Към днешна дата Милена Димитрова е председател на Обществения съвет на БНР.

Тя е носител и на международното медийно отличие на SEEMO и д-р Ерхард Бусек „За добро разбирателство в Югоизточна Европа“.

Специализирала е в Университета в град Колумбия в американския щат Мисури. Работила е 8 години в европейски институции, понастоящем в София.

Милена Димитрова е опитен журналист и автор на 16 книги. На 17 февруари в препълнената с общественици и творци Софийска градска художествена галерия бе премиерата на последната: „Любовна читанка“. Както самата тя пише: „Градски и световни, тъжни и смешни, кратки и истински истории за флиртове, сватби, разводи, фетиши и велики двойки от Грехопадението до изкуствения интелект“.

Любовната читанка е композирана като симфония. Алегро от десетина почти истински случки, тъга от сблъсъка на чувства и политика в световната история, със сгромолясващи последици. Малко класика от митологията на Персей и Андромеда, за Амур и Психея и за бъркотията, предизвикана от Кастор и Полидевк на сватбата на братовчедите им Фебка и Хилария.

Издателство „Изток – Запад“ препоръчва читанката така: „През цялото време дишате парфюма на най-красивите жени от различните епохи и проумявате какви качества ги превръщат в неотразими красавици. Развличате се с рецептата на американската наука за случайния секс. Смеете се и чак малко си поплаквате от авантюрите в офиса и на плажа през ваканциите“.

Книгата беше блестящо представена от актрисите Параскева Джукелова и Стефка Янорова.

За никого от журналистическата гилдия не е тайна, че Милена е истински радетел за българщината.

Във „Втората България“ тя сладкодумно разказва личните истории на 50 наши сънародници, напуснали страната.

Анализирани са и приликите с миграцията от нашите земи към Украйна, Аржентина, Щатите преди повече от век. И още – за икономическия смисъл и как се променя идентичността на сънародниците ни по света.

Защо напускат родината?

Как я виждат отвън?

Как се запазват езикът, фолклорът и традициите?

В „Десет велики българолюбци“ пък с журналистически хъс Милена се впуска да разгадае трудно обяснимата любов към България и българите на десет фигури от различни националности и епохи. „Подбрани са с единствената цел да се съживи и запази споменът за безкористната им обич към нашата родина. Всички те дълбоко са вникнали в народопсихологията ни, почувствали са музиката, книжовността и душите ни. Има такива чужденци, обикнали България повече, отколкото я тачим ние, българите. Не ги споменаваме всекидневно, но те са се посветили на отечеството ни и с делата си са го променили. Някои още крачат по широкия свят, с други се разделихме наскоро. Немалко от тях са живели преди повече от сто години. Днес също има примери как България придърпва знаменити личности с необяснимия си магнит!

Скочили са„в обувките ни“ и са ни приели с всичките кусури, таланти и народопсихология.

Интелектуалци и неподкупни професионалисти, пламвали са и са горели до края на дните си от любов към България. Сред тях има писатели, картографи, художници, филантропи, аристократи, благородни дами… Eдин германски принц, войник по душа, слива съдбата си с държавата ни – и с държавността ни, въпреки че княжеският жезъл не му донася щастие. Англичанки, американци, ирландци, испанец, руснак, швейцарец. Всеотдайната привързаност към България на тези личности бележи съдбовно техния живот, променя и историята на нашия народ. Чували сме имената им, четем ги по табелите на улиците и живеем със смътна представа.

Всеки един от десетимата заслужава да знаем повече за него и с благодарност да му се поклоним“...

Вижте какво пише за друга книга на Милена Димитрова световно признатата българска писателка Здравка Евтимова: “От големия гюм със съвременна българска литературна саламура, парчето, което сте извадили и държите в ръката си, е много добре узряло, с чудесна структура и неповторим аромат. Препоръчително четиво за хора, които държат на добрата гастрономия за душата. В „Проклятието на бялото сирене“ ще установите, че храната има не само своя история и география, но и специфична фонетика. Което прави тази книга още по-питателна“.

По този повод баш готвачът на републиката Ути Бъчваров споделя: “Книгата не се вписва в шаблони. На цената на спанака ще се насладите на най-добрата бира в света, ордьоври, риба по кралски и праисторически галски специалитети. Ще се повозите гратис на бърз влак в Китай и ще хапнете люто с чревца от гъска и дроб от панголини. Има и по-здравословни рецепти. Изданието е практично, леко, скромно калорично и ще върши работа на жените в кухнята. Някои мъже го вземат за мезе. Десертите не са забравени...Творбата не е чисто пътешественическа, гастрономическа, философска, смешна или криминална. Съдържа арганово олио и по жанр се определя само като миленизъм.

Миленизмът неслучайно се появява при кризи в икономиката и литературата. И в световен мащаб има глад за него!

Изведнъж – готварска книга, комична и с пътешествия! Пандемията явно засяга различни органи у човека.

Милена Димитрова се е качвала на планината Фуджияма. Пила е чай с ескимоси в Аляска. Плавала е до Ушуайя, на света накрая, и е карала ски в Африка на 3265 м надморска височина. В шарж са я рисували на снежна писта, но вместо с щеки - с вилица и нож.

…Разглезена е с изтънчена кухня от дългогодишните си престои в Белгия и в Америка. Еднакво добра е и когато изходните продукти са яйца и сирене, и когато й попаднат стриди, миди или агнешко“.

