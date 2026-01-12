Гала призна за голям проблем

Водещата на „На кафе" Гала проговори открито за здравословния си проблем, заради който в края на миналата година премина терапия в Павел баня. Във видео тя разкри, че страда от две дискови хернии в областта на врата.

„Имам две дискови хернии на врата. Ако си спомняте, световноизвестната певица Пинк беше снимана с огромна лепенка на врата и каза, че има два титаниеви прешлена. Тя е със същия проблем и се е оперирала, но аз не искам да стигам дотам", сподели Гала. По думите ѝ именно затова търси алтернативни методи и пробва различни терапии, за да се справи с болките без хирургическа намеса.

Водещата разказа, че всичко е започнало с болки в ръката, които я отвели при невролог. След ядрено-магнитен резонанс станало ясно, че причината са дисковите хернии. „Надявам се да се оправя. Много хора имат същия проблем", каза тя.

Гала признава, че основната причина за състоянието ѝ е неправилната стойка през годините. „Часове наред у дома лежа в грешна поза с пречупен врат, постоянно съм наведена към телефона. Тези пози, повтаряни години наред, са довели до дисковите хернии", обясни тя.

