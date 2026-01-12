Какво става с Венета Райкова след bTV

Венета Райкова разкри как се забавлява след рокадите в bTV, където известно време бе водеща на "Преди обед".

Писателката сподели в социалните мрежи кадри, които предизвикаха коментари и реакции.

"Лека нощна закуска за 130 лева", написа в стори Райкова и показа снимката на въпросната закуска.

Тя разкри още, че често я питат защо не спи в толкова късни часове, на което тя отговори, че обикновено причината е различни видове забавления:

