Тя издаде трика! Ако правите това, ще печелите хората
Деси Стоянова с ценни съвети
Следете всички новини, анализи и коментари за Преди Обед. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Деси Стоянова с ценни съвети
Водещите на "Преди обед" коментираха бившата си колежка
Писателката сподели в социалните мрежи кадри, които предизвикаха коментари и реакции
Промяната в едно общество не започва с лозунги, а с лична отговорност, заяви журналистката
Телевизията очевидно не смята темата за водещия състав за приключена
Обобщението обаче предизвика остра реакция на актрисата Деси Бакърджиева
Новата седмица тръгна трудно за водещия на "Преди обед"
Водещата на "Преди обед" посочи коя участничка според нея е най-умела в интригите
В три поредни дни кулинарната сцена в предаването ще бъде посветена на хората с натоварено ежедневие
Изглежда, че тя отново е готова да започне отначало
Водещата на "Бригада Нов дом" е получила предложение да поеме ново шоу
Тя прекара 12 години на екран в bTV
Журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед“
Дали това може да се осъществи
Водещата е болна и ще осъства цяла седмица
Водещата обяви, че няма да е в ефир
Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение
Какво се случи?
Относно покойния Фатик
Сърцето й скоро отново може да е свободно