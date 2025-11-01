След края в bTV! Венета Райкова напусна България

След като приключи като водеща в "Преди обед", Венета Райкова подви опашка и избяга чак в Париж.

Според слуховете договорът ѝ предвиждал заплата от цели 15 000 лв. на месец, но заради преждевременното прекратяване на ангажимента, тя не получила цялата сума. Изтощена и разочарована, блондинката потънала в депресия – докато нейният нов любим не решил да я измъкне от мрачното ѝ настроение с романтично бягство до Париж.

Двамата отседнали в луксозен хотел в центъра на града, обиколили Айфеловата кула, Лувъра и Нотр Дам, а вечерите си прекарвали в изискани ресторанти с шампанско и гледка към Сена. Венета сияе на снимките, които публикува в профила си, и не пропусна да напомни за един от най-успешните си романи, чието действие се развива именно в Града на любовта.

"Париж винаги вдъхновява. И винаги ми напомня коя съм", написа тя под кадър от нощния булевард „Шанз-Елизе“.

Изглежда, че Венета Райкова отново е готова да започне отначало – с нова любов, ново вдъхновение и стария си дух на борбена жена, която не се предава.

