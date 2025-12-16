Забравете тези цветове за ЧНГ! Огненият кон не ги харесва

2026 година ще е годината на Червения огнен кон, а това животно символизира свобода, решителност, страст и бързо движение напред. Правилните цветове в Новогодишната нощ ще ви помогнат да хванете вълната на късмета.

Три са най-удачните цветове - червено, жълто, зелено

Най-добрият избор за 2026 г. е червеното във всичките му вариации. Аленото е подходящо за смели хора, пурпурното – романтици, коралът . за мечтатели.

Огненият кон ще харесва жълто, оранжево и златно. Топлите слънчеви нюанси са свързани с изобилие. Жълто-златистите платове и акценти ще привлекат вниманието и ще ви осигурят благополучие. Подходи са пайети, както и златни бижута..

Естественото зелено, особено на нюансите на ливади и трева – всичко това символизира растеж, здраве и вътрешна хармония. Затова комбинациите от зелено и златно изглежда чудесно като тоалет.

По-добре е да се откажете от следните цветове:

Сиво и бежаво – те заглушат живия темперамент и ще "угасят" вътрешния огън;

Черното - изглежда твърде тежко и мрачно за празника на Огнения кон;

Синият цвят - водата е противоположност на огъня и отслабва неговата енергия:

Чисто бяло - може да предизвика усещане за студ, не за топлината на огъня

Наситеното виолетово - създава вътрешно напрежение.

