Излезе класацията на най-отвратителните храни

Световният гастрономически наръчник TasteAtlas този месец обнови списъка с най-отвратителните ястия на планетата.

Първото място заема исландското ястие тораматур. Това са традиционните храни, които се консумират от средата на януари до средата на февруари. Стандартният комплект включва ферментирало месо от акула, пушено агнешко, печена агнешка глава и кървави наденици.

След него е "Truchas a la Navarra" от Испания. Това е традиционно ястие с пъстърва с шунка, брашно, лимон, магданоз, зехтин и сол.

В списъка с отвратителни храни са също змиорки в желе (Англия), пържени копринени буби (Тайланд), патешка глава (Китай), салата с бисквити (САЩ) и суров кървав пудинг (Виетнам).

