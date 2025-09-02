Посочиха най-вредните добавки в храните

Изследователи от университета „Юстус Либиг“ проведоха мащабно обсервационно проучване и установиха кои маркери на ултра-преработката са свързани с риска от смърт. Те сравниха диетите на хората със състава на реалните продукти и идентифицираха добавки с неблагоприятни ефекти.

Анализът потвърди, че колкото повече ултрапреработени храни има в диетата, толкова по-висок е рискът от смърт. Рискът е минимален, ако делът на UPF продуктите в диетата е по-малък от 18%. След този момент вероятността от смърт се увеличава.

Най-неблагоприятните асоциации са открити в 5 категории добавки:

- вкусове

- подобрители на вкуса

- оцветители

- подсладители

- различни видове захари

Например, оцветителите увеличават риска с 24%, ароматизаторите с 20%, а подсладителите с 14%.

Учените също така идентифицираха специфични добавки, които значително увеличават риска:

- глутамат, рибонуклеотиди (подобрители на вкуса);

- ацесулфам, захарин, сукралоза (подсладители);

- фруктоза, инвертна захар, лактоза, малтодекстрин (захари/пълнители).

За спомагателните вещества за обработка, модифицираните масла и мазнини, добавените източници на протеини и фибри, учените не откриха значителна връзка с общата смъртност. Сгъстителите, които правят продукта по-гъст, напротив, показаха обратна връзка - тези добавки намалиха риска от смърт.

Авторите на статията смятат, че получените данни ще помогнат за по-ефективен контрол на хранителната индустрия, така че въздействието на силно преработените продукти върху здравето да бъде минимално, пише Zdrave.to.

