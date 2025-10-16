Голям проблем с тези продукти. Лекари алармират

Масово растат некачествените продукти у нас.

Лекари поискаха забрана на имитиращите продукти. А данните на земеделското министерство показват, че производството им се увеличава - специално на млечните храни, които имитират саламурено или чедър сирене.

За първите 7 месеца на тази година у нас са произведени 7228 тона имитиращи продукти - при 13 тона през цялата изминала година.

Имитиращи продукти се добавят най-често в храните, които си купуваме от улицата, например - в баничките.

Регламентът и в момента задължава имитиращите продукти да са на отделна витрина. В тях млечни съставки са заменени изцяло или не с мазнини или протеини от немлечен произход.

От Агенцията по безопасност на храните напомнят, че наличието на имитиращ продукт трябва да бъде обозначено от производителя, търговеца, доставчика на храна и от заведенията.

Според д-р Сергей Иванов обаче шансът да попаднем на имитиращ продукт, без да знаем, е голям.

„То е в търговиите на едро, където пазаруват ресторанти, училища, ясли, детски градини, хотели“, посочва той.

Как да разпознае човек дали си купува имитиращ продукт или истинско сирене или кашкавал?

„Не може! Може би единственото е много евтината цена. Ако си купувате сирене за 10 лева, не е истинско със сигурност“, казва д-р Сергей Иванов.

Лекарите напомнят, че палмовото масло е доказано сред причините за високото ниво на сърдечносъдови заболявания. А педиатри добавят - най-уязвими са децата.

„Всичко това е чуждо за човешкото тяло и за детското особено – то започва да се върти в съдовете, няма ензими, които да го възприемат и да го смелят и така полека-лека се създава една промяна в съдовете“, казва д-р Ира Маркова, педиатър.

"До момента няма нито един лекар, който да е съгласен в нашето общество в държавата да се разпространяват имитиращи млечни продукти, които хората -съзнателно или не поглъщат, и си причиняват вреда на здравето“, коментира Петър Галев, медицински редактор.

Експерти обясняват по-голямото производство на имитиращи продукти с поскъпването на млечните, произведени от истинско мляко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com