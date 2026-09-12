Голям проблем с тези продукти. Лекари алармират
За първите 7 месеца на тази година у нас са произведени 7228 тона имитиращи продукти
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За първите 7 месеца на тази година у нас са произведени 7228 тона имитиращи продукти
Те подбиват цената на истинските и са изключително вредни за човешкото здраве
Ако сложите две банички, едната с имитиращ, другата без, разликата между тях ще бъде 10-20 стотинки
Рязък скок в производството на имитиращи млечни продукти
Имитациите на сирене – на отделни щандове
Ще забраним имитиращи продукти да се продават насипно До какви промени за производители и потребители ще доведе Законът за храните? Какви мерки взима...
Сиренето и кашкавалът да се правят само от мляко и да бъде забранено производството на т. нар. имитиращи продукти, настоява Асоциацията на млекопрераб...