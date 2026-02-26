Ето какво прави ежедневната консумация на яйца

Учени от университета „Дикин“ са установили, че консумацията на едно яйце на ден през зимата може да спомогне за поддържането на здравословни нива на витамин D.

Витамин D е мастноразтворим витамин, който помага на организма да абсорбира и задържа калций и фосфор, които са от съществено значение за изграждането и поддържането на здрави кости. Предишни проучвания показват също, че витамин D може да ограничи растежа на раковите клетки, да подкрепи имунната функция и да намали възпалението.

Добавките с витамин D се предлагат в две форми: витамин D2 (ергокалциферол) и витамин D3 (холекалциферол). Малко храни съдържат витамин D в естествен вид, въпреки че някои храни са обогатени с него. За много хора добавките са обичаен начин да покрият дневните си нужди.

Витамин D може да се произвежда и в кожата при излагане на ултравиолетовите лъчи тип Б (UVB) на слънцето. Въпреки това, дефицитът на витамин D е често срещан здравен проблем през зимата, когато излагането на слънчева светлина е намалено.

Яйцата са един от малкото естествени хранителни източници на витамин D, съдържащи както холекалциферол (витамин D3), така и 25-хидроксивитамин D3, като последният може да бъде до пет пъти по-ефективен при повишаване нивата на витамин D в организма.

Оптималният брой яйца, необходими за поддържане на здравословни нива на витамин D през зимата, обаче остава неясен.

В настоящото проучване изследователите проучили как консумацията на 2, 7 или 12 яйца, предлагани в търговската мрежа, на седмица влияе върху нивата на витамин D през есенните и зимните месеци при млади възрастни.

В 12-седмичното проучване 51 възрастни на възраст от 25 до 40 години били разпределени да ядат съответно по 2, 7 или 12 яйца седмично. Четиридесет и двама участници (82%) са завършили проучването.

Изследователите измерили промените в нивата на витамин D във времето. Те установили, че нивата на витамин D са останали стабилни както в групата, която е консумирала 7 яйца, така и в групата, която консумирала 12 яйца, но са намалели значително в групата, която е консумирала само 2 яйца на седмично.

След 12 седмици се наблюдава ясна разлика между групите. Участниците във всички групи съобщили за положителен опит от консумацията на яйца.

Въз основа на резултатите изследователите заключават, че консумацията на седем яйца седмично в продължение на 12 седмици може да помогне за предотвратяване на типичния зимен спад в нивата на витамин D.

Изследването е публикувано в списание The Journal of Nutrition и е проведено от професор Робин Дейли и колеги, предава БГНЕС.

