Кафе всеки ден - какво реално прави кофеинът с мозъка ви?

Повечето хора посягат към кофеина, за да се събудят, да се фокусират или да „захранят“ деня си. В умерени количества той действително може да има известен защитен ефект върху мозъка с напредване на възрастта. Редовната ежедневна употреба обаче кара мозъка постепенно да се адаптира. Тази адаптация засяга съня, настроението и нуждата от все по-високи дози.

Кофеинът не създава енергия, а прикрива умората

Кофеинът действа, като блокира аденозина - химично вещество в мозъка, което се натрупва през деня и сигнализира, че е време за почивка. Паралелно с това се повишават нивата на допамин и адреналин, което създава усещане за бодрост и повишена концентрация. Изследване от 2024 г., публикувано в Taylor & Francis, описва именно този механизъм.

Този процес обаче не генерира нова енергия. Организмът не става по-малко уморен - просто усещането за умора временно се потиска. Когато ефектът на кофеина отслабне, натрупаният аденозин „се връща“ наведнъж. Резултатът често е рязък спад в енергията, раздразнителност или замаяност - феномен, познат като кофеинов срив.

Толерантност и зависимост

При ежедневна консумация мозъкът започва да компенсира блокирането на аденозина, като създава повече аденозинови рецептори - процес, известен като повишена регулация. Така обичайната доза постепенно губи ефекта си и човек увеличава количеството кафе или енергийни напитки.

Около 17% от хората развиват зависимост към кофеина. Ако редовната доза бъде пропусната, в рамките на 12-24 часа могат да се появят симптоми на абстиненция - силна умора, пулсиращо главоболие и т.нар. мозъчна мъгла. Тези прояви показват, че нервната система вече е привикнала към постоянна стимулация.

Промени в мозъчната активност и съня

Редовната употреба на кофеин може временно да повлияе на сивото вещество и мозъчния кръвоток. Наблюдават се и изменения във взаимодействието между таламуса и лимбичната система - зони, свързани със емоциите и обработката на стимули. Това може да затрудни отпускането и възстановяването.

При по-високи дози кофеинът активира реакцията „бий се или бягай“, повишавайки напрежението и тревожността. Проучване от 2021 г., публикувано в Cureus, свързва прекомерния прием с намалена концентрация и вътрешно безпокойство.

По отношение на съня ефектът е дозозависим. Около 100 мг кофеин - приблизително една чаша кафе - обикновено не нарушават съня, ако са приети поне четири часа преди лягане. При 400 мг обаче могат да се наблюдават смущения дори 12 часа по-късно, според данни, публикувани в Oxford Academic. Високите дози намаляват дълбокия сън и фазата REM, които са ключови за паметта и възстановяването на мозъка. Човек може да има усещането, че е спал достатъчно, но невронната регенерация да не е била оптимална.

Ползите и границата на безопасност

Някои изследвания показват връзка между умерена консумация на кафе - около 2-3 чаши дневно - и по-нисък риск от деменция, болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон. Кафето и чаят съдържат антиоксиданти, които намаляват оксидативния стрес и могат да подпомогнат защитата на невроните.

Учените обаче подчертават, че това е статистическа връзка, а не доказана причинно-следствена зависимост. Генетиката, начинът на живот и общият хранителен режим също играят значителна роля за здравето на мозъка.

За повечето здрави възрастни прием до 400 мг кофеин дневно се счита за относително безопасен. За бременни жени препоръката е до 200 мг, а при деца и юноши се препоръчва силно ограничаване или избягване. Надвишаването на 400 мг може да доведе до треперене, ускорен пулс, раздразнителност и сериозни нарушения на съня.

Важно е да се отчита, че кофеинът не се съдържа само в кафето. Той присъства и в чая, енергийните и газираните напитки, шоколада, някои болкоуспокояващи и хранителни добавки. Именно кумулативният прием често остава подценен фактор при хората, които усещат хронична умора въпреки ежедневната си доза стимулант.

