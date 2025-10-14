Учени предупредиха: Пропускането на закуската води до…

Учени от Медицинския университет Нингся в Китай проведоха най-голямото проучване с мета-анализ, който показа, че пропускането на сутрешната закуска значително увеличава риска от развитие на метаболитен синдром - включително затлъстяване, хипертония, висока захар и холестерол.

Резултатите от изследването са публикувани в списанието Nutrients.

Анализ на девет проучвания, включващи десетки хиляди хора, установи, че тези, които редовно пропускат сутрешните си хранения, са с 10-26% по-склонни да развият метаболитен синдром, като коремното затлъстяване и високите нива на кръвната захар са особено чести.

Според авторите редовната закуска помага за поддържане на стабилен метаболизъм и може да бъде лесен начин за предотвратяване на диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Изследователите подчертават, че пропускането на сутрешно хранене не е безобиден навик, а потенциален рисков фактор за хронични заболявания.

