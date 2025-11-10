4 любими храни се оказаха вредни. С какво да ги заменим?

Не само сладките изкушения и газираните напитки могат да повишат нивата на кръвната захар. Невинни на пръв поглед храни като хляб, ориз, картофи и дори някои плодове могат да имат същия ефект, предупреждава здравният треньор Стив Бенет пред Daily Mail.

Авторът на книгата „Захарна толерантност“ обяснява, че честите и резки скокове на кръвната захар претоварват организма, водейки до инсулинова резистентност и повишен риск от диабет тип 2, наднормено тегло и сърдечносъдови заболявания.

Според него, проблемът не е само в захарта, а в въглехидратите с висок гликемичен индекс, които се разграждат бързо и освобождават големи количества глюкоза в кръвта.

1. Зърнени закуски

„Една купа корнфлейкс може да има ефект, равен на осем чаени лъжички захар,“ казва Бенет. Вместо това той препоръчва яйца, кисело мляко, ядки или авокадо, които стабилизират нивата на кръвната захар и осигуряват дълготрайна ситост.

2. Бял ориз

Дори кафявият ориз може да доведе до пикове, макар и по-бавно. За по-добра алтернатива Бенет предлага карфиол „ориз“ или киноа, богата на фибри, магнезий и всички девет незаменими аминокиселини.

3. Картофи

Картофеното пюре, пържените или печените картофи могат да се превърнат в истинска „захарна бомба“. Варените и охладени картофи имат по-нисък гликемичен ефект, но Бенет съветва да се заложи на целина – зеленчук с повече фибри и по-балансирано въздействие върху кръвната захар.

4. Тропически плодове

Макар да изглеждат здравословни, бананите, мангото и ананасът също причиняват рязък скок на глюкозата. Здравословна алтернатива са горските плодове – малини, боровинки и къпини, които дори могат да понижат нивата на кръвната захар при комбиниране с богати на въглехидрати храни.

Как да се храним по-умно

Бенет препоръчва да комбинираме въглехидратите с фибри, протеини и здравословни мазнини, като започнем храненето си със зеленчуци. Така се забавя усвояването на захарта и се избягват резките пикове в нивата на глюкозата.

