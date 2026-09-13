Седем вредни храни, които помагат за намаляване на стреса
Някои храни, които често попадат в списъка на „нездравословните“, могат да намерят място в балансираното меню и в напрегнати дни
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Някои храни, които често попадат в списъка на „нездравословните“, могат да намерят място в балансираното меню и в напрегнати дни
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Руските власти въвеждат акцизи върху "вредните" храни, по-специално върху палмовото масло и газираните напитки, съобщи РБК. Палмовото масло се използ...
Две трети от хората смятат, че целта е само да се запълни хазната Цели 64% от българите не одобряват въвеждането на данък за храни и напитки с високо...
Забраняват със закон реклами на вредни храни по детските тв канали и по време на предавания за най-малките. Това обяви здравният министър Петър Москов...
Министерството на земеделието и храните не било поканено и не е участвало в работната група, която е разработвала законопроекта за въвеждането на данъ...
Притеснявате ли се, че детето ви се тъпче с мазни банички и чипс в междучасието? Сигурно, на фона на заливащата ни информация колко вредни са тези хра...
Богомил Николов,изп. директор на Асоциация"Активни потребители" Първият риск от въвеждането на новия данък "обществено здраве" е, че производителите...
Работодателите предлагат да се намали ДДС за полезните Спешно свикване на тристранката заради новия налог "вредни храни" поиска бизнесът в лицето на...
Министерството на здравеопазването ще представи в началото на септември проект за въвеждане на данък "вредни храни". Идеята бе представена от здравнот...
3% акциз на вредните храни слага Москов Данък чипс въвежда Петър Москов. С 3% акциз ще се облагат вредните храни, съобщи здравният министър на форум...
Брюксел готви доклад за вредата от трансмазнините
София. Да спрат рекламите на вредните храни, предложиха от Българската асоциация "Диабет" с писмо до здравния министър, съобщи БНР. Те настояват рекл...
Филия с лютеница вместо хотдог в междучасието, препоръчва доц. Донка Байкова