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Данък чипс

Данък чипс

3% акциз на вредните храни слага Москов Данък чипс въвежда Петър Москов. С 3% акциз ще се облагат вредните храни, съобщи здравният министър на форум...

23 юни | 21:25
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