Аспирин в туршията? Забравете завинаги

Хрупкавата туршия включва аспирин, пише в тефтерите на прабаба. Но се оказа, че това не само е мит, ами е и вредно за здравето.

Преди началото на XX век в България аспирин почти не се е намирал, а туршиите са се правели щедро. Това е първото доказателство, че рецептата не е вековна, пише Уебкафе.

Сол, захар, мед и оцет, които традиционно от едно време са се добавяли в бурканите, са били напълно достатъчни за съхранението на зимнината.

За естествена ферментация винаги са се използвали още кочани царевица или хрян. Те също създават кисела среда, достатъчна да запази зеленчуците хрупкави и свежи.

През последните 50 години обаче аспиринът някак си успява да се наложи като задължителен елемент в рецептите.

Ацетилсалициловата киселина действително има антимикробно действие и заради него домакините приемат, че зимнината ще остане чиста и няма да развие микроби, които да я развалят. Други мислят, че аспиринът прави туршията по-мека и блага на вкус.

Аспиринът в зимнината обаче може да е опасен, особено за хора със здравословни проблеми.

Днес учените са категорични - медикаментът всъщност не убива микробите в бурканите и може да създаде фалшиво спокойствие, че зимнината е в безопасност от разваляне.

С други думи, ако туршията издържи наистина дълго време, то това ще е най-вероятно заради другите консерванти в нея и най-вече заради оцета.

Лекарството е много опасно за хора с високо кръвно и склонност към кръвоизливи. Затова и туршията с аспирин е истински опасна за тях.

Аспиринът вреди и на бъбреците - може да забави или увреди тяхното функциониране. На онези, които имат язви или са склонни към тях, е напълно забранено да ядат туршии и зимнина с аспирин.

Същото важи и за консуматори, които имат алергии - аспиринът е силен алерген.

Затова вместо аспирин – помислете само за хубав оцет - ябълков или винен, той е напълно достатъчен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com