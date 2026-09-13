Как да почистите лъжици и вилици от плака? Прост метод без препарати
Няколко минути с продукт от кухнята могат да върнат блясъка без химия и грубо търкане
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Няколко минути с продукт от кухнята могат да върнат блясъка без химия и грубо търкане
Евтиният кухненски продукт може да помогне срещу миризми, натрупвания от препарат и загубата на мекота и свежест
Половин чаша оцет може да омекоти тъканите и да освежи пералнята, но има важно правило за безопасност
Смесен с вода, той се използва около прагове и рамки, но не бива да се приема като пълноценен препарат
Белият оцет съдържа оцетна киселина, която помага за разтварянето на минералите в барабана и маркучите
Развенчаха мита за меката и блага зимнина
На първи март тя е била 2,99 лева, към днешна дата е 4,40 лева
Джеси Иншоспе разкзва
Не се подвеждайте по лъскавите етикети, не става за консервиране, казват експертите Есента чука на вратата ни с пълна сила, а това означава и че е на...
Киселината, произведена от петролни деривати, вреди и на здравето В сезона на салатите и туршиите всички домакини обикалят пазарите с желанието да на...
Петричкият еколог Никола Попов не спира с успешните експерименти с лечебния плод арония. Тази година хит сред петричани и най-вече сред гърците, които...
Никола Попов
Кисел компрес помага при слънчево изгаряне и цицини Налейте малко във ваната за сияен тен Противно на общоприетото схващане, оцетът не може да ви по...
Производители мамят с картинки и надписи "Винен" и "Ябълков" Забранени химикали в бутилки с оцет менте хванаха инспектори от Агенцията по безопасност...
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София. Оцет ще може да се нарича само продукт, който е получен чрез ферментация от оцетно-кисели бактерии на продукти от грозде, вино, плодови вина и...
София. Глоба от 5 000 до 10 000 лв. се предвижда за производителите, които правят фалшив оцет от оцетна киселина по химичен път, предвижда приетият на...
София. С наименованието "оцет" вече ще се обозначават само продукти, получени чрез провеждането на оцетно-кисела ферментация на продукти от грозде, ви...
София. Глоба до 10 000 лв. ще отнасят търговците и производителите на фалшив оцет. Това гласи проект за промяна на Закона за виното и спиртните напитк...
Забраняват химическата киселина да се ползва за храна