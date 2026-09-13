Всичко за Оцет

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Сбогом, пърхот, с малко оцет

Сбогом, пърхот, с малко оцет

Кисел компрес помага при слънчево изгаряне и цицини Налейте малко във ваната за сияен тен Противно на общоприетото схващане, оцетът не може да ви по...

31 юли | 14:34
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Хайки за фалшив оцет

Хайки за фалшив оцет

Фирми пробутват петролни деривати и Е260, които съсипват туршиите Масови проверки за фалшив оцет по магазините правят от Българската агенция по безоп...

08 октомври | 20:50
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Оцетът само от вино

Оцетът само от вино

София. Оцет ще може да се нарича само продукт, който е получен чрез ферментация от оцетно-кисели бактерии на продукти от грозде, вино, плодови вина и...

06 март | 18:27
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Оцетът само от вино и грозде

Оцетът само от вино и грозде

София. С наименованието "оцет" вече ще се обозначават само продукти, получени чрез провеждането на оцетно-кисела ферментация на продукти от грозде, ви...

28 февруари | 16:16
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10 000 лв. глоба за фалшив оцет

10 000 лв. глоба за фалшив оцет

София. Глоба до 10 000 лв. ще отнасят търговците и производителите на фалшив оцет. Това гласи проект за промяна на Закона за виното и спиртните напитк...

05 декември | 20:50
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