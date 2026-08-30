Стар домашен трик върши чудеса при прането в пералня

Честото пране постепенно взима своя дан върху дрехите - цветовете избледняват, тъканите губят свежия си вид, а по повърхността се появяват мъхчета. От друга страна, постоянното пране само на ниски температури също не е идеално, защото във влажната вътрешност на пералнята могат да се натрупват миризми и замърсявания. Един от най-простите домашни помощници в подобни ситуации се оказва обикновеният оцет, пише Kertvar.

Половин чаша може да е достатъчна

При някои пранета към цикъла може да се добави около половин чаша обикновен бял оцет. Той може да помогне за омекотяване на тъканите и за по-доброто запазване на цветовете, особено когато дрехите се перат често.

Оцетът има и друго полезно действие - подпомага отстраняването на остатъчни миризми, които понякога остават дори след стандартно пране. Това е особено удобно при дрехи, носени продължително или попили миризма от храна, дим или влага.

Помага и при петна

Според публикацията оцетът може да бъде полезен и при някои обичайни петна - например от кафе, чай, плодов сок, вино или бира.

Замърсената дреха може предварително да бъде накисната в разтвор от вода и оцет. При по-сериозно петно към сместа може да се добави малко количество течен перилен препарат. Обичайното време за накисване е около 30 минути, а при по-упорити замърсявания може да се остави и по-дълго.

След това дрехата се изпира нормално според указанията върху етикета.

Вместо омекотител - но не всеки път

Оцетът понякога се използва и като алтернатива на омекотителя. Причината е, че може да помогне на тъканите да останат по-меки, без да оставя тежък аромат.

Това обаче не означава, че трябва да се сипва при всяко пране. Киселинността му не е подходяща за всички материи, а прекалено честата употреба може да повлияе неблагоприятно и на определени гумени уплътнения или други компоненти на пералната машина.

Затова е разумно първо да се проверят указанията на производителя на пералнята и препоръките за конкретната дреха.

Ниската температура също има недостатък

Много съвременни препарати работят добре и при 30 градуса, което пази дрехите и намалява разхода на енергия. Ако пералнята обаче постоянно се използва само на ниски температури, във вътрешността й може да се натрупват остатъци от препарати, влага и неприятни миризми.

Периодичното почистване на машината и използването на подходящ цикъл според препоръките на производителя помагат да се избегне този проблем.

Никога с белина

Има едно правило, което не бива да се нарушава: оцетът не трябва да се смесва с хлорна белина.

Комбинацията може да доведе до отделяне на опасни токсични газове. Затова двата продукта трябва винаги да се използват отделно и само според инструкциите върху опаковките им.

Използван разумно, обикновеният оцет може да се превърне в евтин помощник при прането - за по-свежи дрехи, по-малко миризми и по-лесно справяне с част от ежедневните петна.