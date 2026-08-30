Неприятна миризма в спалнята? 7 причини за които малцина знаят

Събуждате се и още преди да станете усещате лека, застояла миризма в спалнята, която изчезва едва след отварянето на прозореца. Това не е необичайно, защото през нощта в затвореното помещение се натрупват влага, телесни миризми и вещества от текстила и въздуха. Експерти открояват седем основни причини, които най-често стоят зад проблема, пише изданието Jurnalul. Част от тях могат да бъдат отстранени само с няколко промени в ежедневните навици.

Влажността е важната следа

Високата влажност прави проблема по-осезаем и създава условия за мухъл и други биологични замърсители. Американската Агенция за опазване на околната среда препоръчва относителната влажност в дома да бъде между 30 и 50 процента, а при възможност да остава под 60 процента. Проветряването и добрата циркулация на въздуха също помагат за намаляване на натрупаните замърсители.

Дишането и изпотяването продължават цяла нощ

Докато спим, организмът не спира да отделя въглероден диоксид при дишането и водни пари през кожата. В помещение със затворени прозорци и слаба циркулация тези вещества постепенно се натрупват и сутрин въздухът може да изглежда тежък и застоял.

Сутрешният дъх също остава във въздуха

През нощта слюноотделянето намалява, което позволява на бактериите в устната кухина да се размножават по-лесно. Те произвеждат съединения с неприятна миризма, която не остава само в дъха, а може да се усеща и около леглото, особено в малка и непроветрена стая.

Потта се натрупва в бельото и матрака

Самата пот първоначално има слаб мирис, но бактериите по кожата и в текстила разграждат веществата в нея. С времето чаршафите, калъфките и матракът могат да започнат да задържат характерна миризма, особено ако спалното бельо не се сменя достатъчно често.

Праховите акари обичат топлото легло

Матракът, възглавниците и завивките създават топла и влажна среда, подходяща за праховите акари. Самите те не са източник на силна миризма, но натрупването на органичен прах и биологични остатъци може да допринася за усещането за тежък въздух. Агенцията за опазване на околната среда също посочва праховите акари сред честите биологични замърсители в дома.

Прекалено многото влага отваря вратата за мухъла

Когато влажността постоянно е висока, матракът и стените изсъхват по-трудно, а зад мебели или в по-студени ъгли може да се появи мухъл. Типичната му миризма често напомня на влажна пръст и понякога първоначално се приема просто за „застоял въздух“. Контролът на влагата е основна мярка за ограничаване на мухъла в жилището.

Килимите и завесите запомнят миризмите

Дебелите завеси, килимите, тапицираните мебели и част от синтетичните тъкани могат постепенно да поемат миризми от пот, прах и други източници в дома. При по-висока влажност тези миризми могат отново да се усещат във въздуха, макар самият източник да не е очевиден.

Затвореният прозорец довършва картината

Последната от седемте причини е най-очевидната - недостатъчната вентилация. Ако стаята остане затворена през цялата нощ, свежият въздух не заменя натрупания вътре, а влагата и миризмите се задържат по-дълго. Американската Агенция за опазване на околната среда препоръчва увеличаване на притока на външен въздух чрез отваряне на прозорци и врати, когато времето и качеството на въздуха навън го позволяват.

Как миризмата да не се връща

Jurnalul препоръчва редовна смяна и пране на спалното бельо, почистване на матрака, на килимите с прахосмукачка и тапицираните мебели и наблюдение на влажността със хигрометър. За матрака може периодично да се използва сода бикарбонат, която след престой се отстранява с прахосмукачка, а защитните калъфи за матрак и възглавници ограничават натрупването на прах и замърсявания.

Вечерната устна хигиена също има значение, защото намалява количеството бактерии, свързани със сутрешния лош дъх. Ако въпреки почистването и редовното проветряване в стаята продължава да има постоянна миризма на влага или мухъл, причината може да е скрит теч или влажно място зад мебели, под прозорец или в друга трудно видима част на помещението.