Как да почистите пералнята с оцет? Експерти дадоха съвети

С всяка употреба пералните машини натрупват остатъци от перилен препарат и омекотител, минерални отлагания и мръсотия, което в крайна сметка може да доведе до неприятни миризми. Редовното почистване на пералнята ви ще ви помогне да постигнете по-чисто пране и да удължите живота ѝ. За щастие, можете ефективно да почистите пералнята си с едно просто решение - бял оцет. TheSpruce дава ръководство стъпка по стъпка как да го направите.

Защо оцетът е добър за почистване на пералнята ви

Белият оцет съдържа оцетна киселина, която помага за разтварянето на минералите, натрупващи се в барабаните и маркучите на пералните машини. Тази киселина също така убива бактериите и гъбичките, причиняващи миризма. Разреденият оцет няма да повреди дрехите и се изплаква лесно по време на цикъла на изплакване в програмата.

Как да почистите пералня с оцет

1. Уверете се, че всички автоматични дозатори са празни от перилен препарат, белина и омекотител, а барабанът на пералнята е празен. Настройте температурата на водата на най-високата степен. Изберете максималното зареждане и най-дългия възможен цикъл на пране.

2. Добавете две чаши бял оцет в барабана и пуснете машината през пълен цикъл на пране с гореща вода.

3. Ако диспенсърите са подвижни и изискват допълнително почистване, измийте ги с гореща сапунена вода, изплакнете ги и ги поставете обратно. В противен случай налейте топъл оцет в диспенсърите, оставете ги да престоят известно време и ги изплакнете по време на цикъла на изплакване.

4. Почистете външната част на пералнята. Смесете топла вода и няколко капки препарат за миене на съдове. Намокрете микрофибърна кърпа в разтвора и избършете машината. Използвайте стара четка за зъби, за да почистите ъглите и труднодостъпните места.

Какво да използвам за почистване на пералня: белина или оцет?

Експертите отбелязват, че оцетът не е толкова ефективен в борбата с бактериите и гъбичките, колкото хлорната белина, особено когато е разреден с водата, необходима за цикъл на пране. Докато неразреденият оцет може да разтвори отлаганията от твърда вода, киселината може също да повреди някои гумени части на пералните машини, като маркучи и уплътнения.

Как да поддържате пералнята си чиста

Стандартната пералня трябва да се почиства поне четири пъти годишно, особено ако живеете в район с твърда вода. Ако обаче редовно перете силно замърсено пране или живеете в горещ и влажен климат, където вирее мухъл, трябва да я почиствате месечно.

Перилните препарати и омекотителите могат да се натрупат в отделенията на дозаторите, причинявайки миризми и неизправности. Остатъците трябва да се отстраняват веднъж или два пъти месечно.

След като перете дрехи в пералня с предно зареждане, оставете вратата отворена, за да могат да изсъхнат на въздух, предотвратявайки появата на мухъл и миризми.

За да поддържате пералнята си чиста по-дълго, използвайте правилното количество перилен препарат. Повече невинаги е по-добре, тъй като може да доведе до натрупване на котлен камък в пералнята.

