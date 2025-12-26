Колко често да перете чаршафите си? Експерт дава точния отговор

Повечето от нас прекарват около една трета от живота си в сън, така че качеството на средата, в която спим, е от решаващо значение. Чистото, удобно легло със свежи чаршафи и одеяла е не само приятно, но и насърчава по-добрата почивка. Примроуз Фрийстоун, старши преподавател по клинична микробиология в Университета в Лестър, обясни в статия за „Индипендънт“ колко често трябва да перете спалното си бельо и да сменяте одеялата и възглавниците си.

Защо е важно да сменяте спалното си бельо навреме?

Всяка нощ докато спим ние отделяме стотици хиляди кожни клетки и мазнини от мастните си жлези. Кожата ни е дом на милиони бактерии и гъбички, много от които се пренасят върху чаршафи, възглавници и одеяла, докато се мятаме и обръщаме по време на сън.

През деня косата и тялото ни също натрупват замърсители, прах, полени и алергени, които могат да се пренесат и в спалното бельо.

Това може да предизвика алергии, да затрудни дишането и да намали качеството на въздуха в спалнята.

Кожните частици, отделяни през нощта, се превръщат в храна за прахови акари - микроскопични същества, които виреят в топли, влажни спални постелки и матраци. Самите акари са безвредни, но техните изпражнения са мощни алергени, които могат да влошат екзема, астма и алергичен ринит.

Ако спите с домашни любимци, имайте предвид, че те ще внесат коса, пърхот, мръсотия и понякога дори изпражнения в чаршафите и одеялата ви.

Колко често трябва да перете спалното си бельо?

Чаршафи и калъфки за възглавници

Експертът съветва да перете всяка седмица или на всеки три до четири дни, ако сте били болни, потите се много или спите в едно легло с домашни любимци.

Трябва да се перат на 60°C или по-висока температура с препарат, за да се убият бактериите и акарите. За по-дълбока дезинфекция сушете в сушилня или гладете. За да убиете акарите във възглавниците, замразете ги за поне 8 часа.

Матраци

Те трябва да се почистват с прахосмукачка поне веднъж седмично и да се проветряват на всеки няколко дни. Използвайте пластмасова или хипоалергенна подложка за матрак и сменяйте матрака на всеки седем години, за да поддържате хигиена и опора.

Пликове за завивки

Сменяйте ги на всеки две седмици или по-често, ако домашните любимци спят върху тях. Трябва да се перат на 60°C или на температурата, посочена на етикета.

Одеяла

Перете ги на всеки три до четири месеца, в зависимост от това колко често се използват и дали домашни любимци или деца спят на леглото ви.

